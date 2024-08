Pese a que la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta muy útil para la ciencia, lo cierto es que su gran accesibilidad ha impactado en aspectos bastante negativos.

Algo así le ocurrió a la actriz estadounidense Jenna Ortega, quien se vio obligada a eliminar su cuenta de Twitter (X) cuando le comenzaron a llegar imágenes de sí misma editadas con IA.

Fue en conversación con el New York Times, que la actriz detrás de Merlina reveló que le llegaban fotografías manipuladas de índole sexual a través de la red social.

“Odio la inteligencia artificial. La cuestión es que podría usarse para cosas increíbles. Creo que vi algo el otro día donde decían que la inteligencia artificial era capaz de detectar el cáncer de mama cuatro años antes de que progresara. Eso es hermoso. Dejémoslo en eso”, comenzó diciendo a la pregunta de si le gustaba esta herramienta digital.

No obstante, agregó: “¿Me gustó tener 14 años y hacerme una cuenta de Twitter porque se suponía que tenía que hacerlo y ver contenidos sucios editados de mí cuando era una niña? No. Es aterrador. Es corrupto. Está mal“.

“De hecho, el primer mensaje que abrí cuando tenía 12 años era una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue solo el principio de lo que vendría”, continuó contando sobre el poco control del contenido sexual en la mencionada plataforma.

“Acabé borrándola hace unos dos o tres años porque la afluencia después de que saliera el programa (Merlina) (provocó) estas imágenes y fotos absurdas, y yo ya estaba en un estado de confusión que simplemente la borré”, reveló. La serie fue estrenada en noviembre del 2022 en Netflix.

El descargo de Jenna Ortega no se detuvo ahí y reveló: “Fue repugnante, y me hizo sentir mal. Me hacía sentir incómoda. En fin, por eso lo borré, porque no podía decir nada sin ver algo así. Así que un día me desperté y pensé: «Oh, ya no necesito esto». Así que lo dejé”.

Sobre cómo conlleva este tipo de situaciones, la actriz de Beetlejuice aseguró que “sigue aprendiendo” a protegerse de ello.