Fue durante el 2020 que el deportista, Nicolás Solabarrieta, comenzó su incursión en el futbol nacional, momento en que el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta fue fichado por Paletisno, poco después de su paso por el deporte en Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, la carrera del ex Tierra Brava fue decayendo de a poco, lo cual atribuyó al ser hijo del periodista deportivo. Y así lo confirmó su madre ahora.

En una entrevista con Pedro Carcuro, Ivette Vergara corroboró los dichos de Nicolás y aseguró que todo se dio porque su exesposo y padre del deportista se pronunció sobre un desfalco de varios clubes chilenos.

“Me empecé a meter, cosa que no había hecho nunca porque además yo siempre he sido deportista y uno se maneja. Me empecé a juntar con representantes y dos que no se conocían entre ellos, me dijeron qué clubes habían dicho ‘no’ a Nicolás Solabarrieta“, aseguró.

La razón detrás de esta decisión de los conjuntos deportivos se habría dado por su relación directa con el periodista: “Fernando había hablado de esos clubes, hubo un desfalco grande de varios clubes y tres de esos que están involucrados dijeron ‘no"”.

Pero el descargo de Ivette Vergara no se detuvo ahí y lanzó: “Yo podría decir los nombres, por qué no lo digo, porque sé que van a ser unos cobardes y van a decir que nunca lo dijeron“.

“Además, estos managers se contactaron con los (directores) técnicos y ellos fueron los que les dijeron, entonces no me gustaría, porque no sé si siguen vinculados con los clubes, no me gustaría ponerlos en una situación complicada”, agregó.

“De hecho, solamente voy a decir que uno de los técnicos hoy día es una autoridad“, afirmó, a lo que Carcuro contra preguntó: “¿Jaime Pizarro?”. Tras asentir, Ivette añadió: “Que recibió también esa información”.

Cabe aclarar que cuándo habría ocurrido este veto por parte de Pizarro, este aún no se convertía en Ministro de Deportes del Gobierno actual.