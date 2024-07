Carmen Gloria Bresky confirmó el pasado domingo que se encuentra en una nueva relación. La actriz dejó de manifiesto aquello en sus redes sociales.

Esto debido a que lanzó una tierna publicación en su cuenta de Instagram, en donde se dejó ver su con su nueva pareja.

“Semana cumpleañera. Agradecida de mi camino recorrido, de quienes me aman, mi familia que me apoya, mis hijitos amados, mi Gael que me roba el corazón cada vez que me mira y me dice Yoya, mis amigos que siempre están ahí”, indicó.

En el mismo posteo se le puede ver románticamente con su novio, quien es un tatuador de 34 años llamado Rodolfo.

De hecho, meses atrás la artista se había referido brevemente a esto, en una entrevista con Pamela Díaz.

Sin ir más lejos, dio a entender que lo conoció cuando se realizó un tatuaje. “Me cae muy bien, es muy simpático, quedé en que me iba a tatuar”, sostuvo.

Pareja de Carmen Gloria Bresky

Hay que señalar que la actriz estuvo casada por varios años con el, también actor, Sebastián Layseca.

De hecho, de aquel matrimonio nacieron sus tres hijos: Dante, Luciano y León.

La relación entre ambos culminó a inicios de este año, en buenos términos.

“Siempre hay un desgarro, pero ya está, ya estamos los dos viviendo historias distintas”, se sinceró el actor en una entrevista.