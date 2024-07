Hace una semana inició la nueva temporada de Gran Hermano Chile, programa que mezcló participantes famosos con algunos menos conocidos.

El espacio no ha estado exento de polémicas. De hecho, en las últimas horas el español Miguel Martínez dejó en evidencia un supuesto pauteo de la producción.

Este tiene relación con su acercamiento hacia la venezolana Carlyn Romero, con quien mantiene una amistad bastante íntima.

En la escena, se les puede ver a ambos compartiendo en uno de los sillones. Justo en ese instante el hispano reveló una supuesta orden que vino de un director.

“En el confesionario, el director del programa, el Carlos, el argentino, me ha dicho que me acostara contigo y no sé qué”, expuso en la oportunidad

Aquella parte fue cortada rápidamente por la transmisión 24/07 del espacio de Chilevisión, el cual es conducido por Diana Bolocco.

Hay que señalar que este domingo se vivirá la primera eliminación del reality show, el cual tuvo varios cambios en el formato.

De aquí en adelante, Gran Hermano 2 deberá competir con Ganar o Servir (Canal 13) y el remake de El señor de la querencia (Mega).