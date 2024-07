La noche de este miércoles, Daniela Bravo realizó una grave acusación en “Gran Hermano” en contra de Ignacia Michelson, con quien mantuvo una amistad tiempo atrás, según su relato.

En específico, la relacionadora pública y creadora de contenido detalló una discusión que habría llegado hasta los golpes con la exintegrante de la primera temporada del mismo show de telerrealidad.

“Yo le pegué porque la hueona andaba hablando de mi hermana, que era lesbiana, que no lo es, y que si fuera, da lo mismo. Y que yo era puta, que andaba haciendo hueás (sic). Le pegué en una fiesta“, contó Bravo a sus compañeros en el sótano.

Daniela Bravo lanzó grave acusación contra Ignacia Michelson

“Nosotras éramos amigas con todo un grupo, y la cosa es que se puso a discutir con mi mejor amigo y llegó a las armas la hueá (sic)”, continuó Daniela.

La ahora chica reality detalló el supuesto episodio: “Fueron a buscar a mi mejor amigo con pistolas a la fiesta. Entonces, por una estupidez, por un roce que tuvieron, terminó la hueá con que la hueona fue a buscar a mi mejor amigo con una pistola (sic)”.

Bravo declaró que tras aquello, y luego de que Michelson, supuestamente, armara “cahuines” dentro del grupo de amigos, se habían terminado alejando de ella.

“Mi hermana era muy cercana a ella, muy cercana. Después de eso le paró los carros, le dijo ‘para de hablar de mi hermana, de mi familia, de mis amigos. Si quieres mantener la relación bien y que nosotras sigamos siendo amigas, cordial y todo, tú por tu lado, nosotros por el nuestro”, agregó Daniela.

La relacionadora pública añadió que Ignacia “siguió hablando hueás, inventando hueás (sic)”. “Al final le terminé parando los carros yo y ahí empezamos a pelear”, detalló.

Michelson no se quedó callada ante tales declaraciones. A través de su perfil de Instagram, la también creadora de contenido emplazó a Bravo: “¿Por qué no cuentas las cosas de verdad como son? O sea, no poner la historia a su favor”.

“Para partir, no soy la única persona que ha vivido esto con ella. Muchas personas me preguntan por qué yo me peleo con mis ‘amiguitas’… Mis amiguitas de verdad han estado toda la vida, porque son mis amigas de verdad”, manifestó la exparticipante de la primera temporada de “Gran Hermano“.

“Mis amigas del momento son dos tipos de personas (…) una, se acercan a mí porque quieren fama, y dos, son amiguitas que son más que amiguitas porque les doy besitos y muchas cosas más”, continuó Ignacia.

La modelo finalizó señalando: “Estoy un momento con ellas y después me aburren porque muchas de ellas, o la última, ya saben, la hermana de la que está dentro del reality, trataba de hacer cosas para provocarme, entonces para mí (era) un red flag y yo me alejo altiro“.

“Yo ya he vivido cosas malas, entonces, imagínate. Estoy con una chica para que no me pasen esas cosas con hombres y me pasan cosas peores, entonces, yo corto de una”, cerró “Nacha”.