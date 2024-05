Eli de Caso estuvo invitada al programa de Kike Morandé, en donde habló de su época en televisión y vida tras alejarse de la ‘pantalla chica’.

En este aspecto, la comunicadora sorprendió al revelar un noble gesto que, décadas atrás, tuvo Felipe Camiroaga con ella.

Esto ocurrió cuando De Caso atravesaba por una difícil situación económica, por lo que debió volver al rubro de la venta de seguros.

“Volví a los seguros. El único que me dio los seguros, que fue maravilloso, fue Felipe Camiroaga, que me pasó todos sus seguros”, indicó.

En este sentido, Eli aseguró que fue una época compleja para ella, ya que no mucha gente la apoyó del todo.

Eli de Caso recuerda gesto de Camiroaga

“Yo pensé que mucha gente me iba a dar los seguros y no fue así. Uno cree que las personas que en algún momento dado se mostraron amorosos o cariñosos contigo es verdadero, y cuando tú les tocas la puerta no pasa nada”, expresó.

No obstante, en la misma línea expresó que otras dos personas relacionadas al espectáculo le tendieron una mano.

“¿Y sabes quién más me ayudó? Cristián Sánchez y el Pato Laguna. Ellos tres me ayudaron”, concluyó.

Hay que señalar que, en la misma conversación, Eli de Caso aseguró que debió vender una casa y autos de su propiedad para solventarse económicamente, esos años.