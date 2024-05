Julia Fernándes, ex participante de "Doble Tentación", y su pareja Ignacio Lastra sufrieron un trágico accidente en 2017 en Providencia, dejando a Ignacio con el 90% de su cuerpo quemado y a Julia con una fractura de clavícula. A seis años de esta tragedia, Julia habló sobre las secuelas emocionales y físicas que ha enfrentado, revelando que ha sido culpada injustamente y ha recibido ataques. A pesar de todo, la modelo brasileña aseguró que protegerá a Ignacio y que es momento de mostrarse tal como es en el nuevo reality "Ganar o Servir" de Canal 13, donde se ingresará junto a Facundo González y Fabio Agostini.

En 2017, poco después de haber salido del reality “Doble Tentación” la modelo brasileña, Julia Fernándes, transitaba con su pareja de ese entonces, Ignacio Lastra, por las calles de la región Metropolitana tras asistir a una fiesta.

Sin embargo, lo que parecía ser una salida normal con amigos terminó en un trágico accidente donde la carioca resultó con una fractura de clavícula, mientras su pareja quedó con el 90% de su cuerpo quemado por las llamas que consumieron el vehículo.

De ello ya han transcurrido seis años y aunque la brasileña se ha referido al tema en situaciones puntuales, ahora que se confirmó su ingreso al nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o servir?, la modelo volvió a hablar de las consecuencias que ha traído consigo el accidente.

“Este accidente es lo peor que me ha pasado en la vida. No puedo explicar lo terrible que fue vivirlo y todo lo que vino después”, comenzó diciendo.

“Por el choque perdí la clavícula, me la cambiaron por una placa de titanio. Además, hasta el día de hoy sufro muchos ataques, he sido culpada de todo, como si yo hubiera ido manejando. El año pasado, una señora en un supermercado me empezó a gritar frente a todos ‘Lo quemaste’“, reveló sobre los ataques que ha sufrido al respecto.

Pese a ello, Julia Fernándes aseguró que “siempre voy a proteger a Ignacio, jamás diré la verdad completa. Pero ya es momento de que yo me deje conocer sin miedo, que me vean cómo soy hoy”.

“No soy solo una niñita que jotea a los demás, sino que soy una mujer empoderada y que se pueden identificar conmigo, con mi experiencia de vida, con mis aciertos y mis errores”, reflexionó.

La modelo brasileña, que reside hace varios años en Chile, se unirá al elenco del programa en compañía del peruano Facundo González y el ganador de ‘Tierra Brava’, Fabio Agostini.