El comediante Alex Ortiz, también conocido por su extinto personaje ‘Flaite Chileno’ y que triunfó en su paso por el más reciente Festival de Viña, fue víctima de motochorros.

Así lo relató él mismo. El humorista, quien reside en la región Metropolitana, contó que terminaba de hacer ejercicio cuando fue interceptado por sujetos abordo de dos motocicletas.

“Me encerraron dos motos para sacarme el celular, una mirando y la otra dándome un manotazo”, contó a El Filtrador. Según contó, cuando transitaba por la calle Hipódromo le llegó un mensaje al celular, por lo que al sacarlo para revisarlo los sujetos le arrebataron el teléfono.

“Lo único que atiné fue ir corriendo a mi casa -nunca había corrido tanto- para bloquear mis tarjetas y mis cuentas. Solo alcancé a bloquear algunas cosas del banco, me sacaron lucas y a unos amigos les mandaron mensajes diciendo que necesitaba plata que se las devolvía en un rato“, relató.

Respecto al robo, del que resultó sin lesiones, Alex Ortiz reflexionó: “En un par de horas te quitan la plata, el celular y tus cuentas, más encima, me estaban cambiando las claves de mis correos. En fin, al menos no me pasó nada, son cosas materiales, pero cuesta ganárselas”.

Tras ello, aconsejó “tener todo con clave, incluso el WhatsApp, netamente porque también usan esas redes para mandarle mensajes a tus conocidos pidiendo plata”.

La particular reacción de la familia de Alex Ortiz

Pese a la gravedad del hecho, el comediante compartió una particular anécdota vivida con su familia.

Y es que apenas ocurrió el incidente este acudió a sus cercanos para contarles la historia, sin embargo, no tuvieron la reacción que él esperaba, puesto que sus padres, abuela y hermana hicieron bromas al respecto.

Así lo mostró él mismo en su cuenta de Instagram, donde compartió un divertido registro del momento que sacó varias carcajadas entre sus seguidores.