La Federación Chilena de Hockey Césped (Fehoch) hizo oficial este miércoles 15 de mayo la nómina de 20 jugadoras que integrarán el plantel de Las Diablas para disputar la Nations Cup 2024 entre el 3 y el 9 de junio.

La convocatoria se confirmó luego de la última gira a Argentina, donde la escuadra nacional mantuvo interesantes amistosos contra Las Leonas y la selección de Buenos Aires.

La Nations Cup, que se juega en Terrassa, España, entrega un cupo a la próxima edición de la ProLeague, el circuito de selecciones más importante del planeta. Además, la ocasión será el torneo de despedida para el head coach Sergio “Cachito” Vigil.

El reconocido entrenador asumirá oficialmente como el nuevo head coach nacional de Talentos y Desarrollo, cargo que se enmarca en el Plan de Masificación que impulsa la Fehoch desde su lanzamiento en marzo de este año.

La nómina de las Diablas para la Copa de Naciones La lista que será recibida por la Federación Internacional (FIH) está compuesta por 20 hockistas, de las cuales tres participaron en el último Mundial Junior que se organizó en Chile. Se trata de Francisca Irazoqui, Laura Müller y Josefina Gutiérrez.

La nómina es la siguiente: Doménica Ananías, Fernanda Arrieta, Camila Caram (c), Sofía Filipek, Fernanda Flores, Josefina Gutiérrez, Francisca Irazoqui, María Jesús Maldonado, Amanda Martínez, Laura Müller, Constanza Palma, Francisca Parra, Denise Rojas, Josefa Salas, Natalia Salvador, Agustina Solano, Francisca Tala, Manuela Urroz, Paula Valdivia y Beatriz Wirth.

En La primera fase del torneo Nations Cup, Las Diablas tendrán su estreno el 3 de junio. En el partido inaugural, las representantes nacionales se medirán contra Nueva Zelanda. El 4 de junio su rival será Canadá y dos días después cerrarán la etapa inicial contra Japón.

Los partidos en horario chileno:

Lunes 3 de junio – 4:30 horas – Nueva Zelanda vs. Chile

Martes 4 de junio – 4:30 horas – Chile vs. Canadá

Jueves 6 de junio – 7:00 horas – Chile vs. Japón