En el Cesfam de Paine, Región Metropolitana, se reveló un video donde un individuo agrede a un guardia y un médico, alegando actuar en defensa propia tras haber sido atacado primero, justificando su reacción por el consumo de alcohol. El agresor, identificado como José Vásquez, se defendió diciendo que no tiene antecedentes delictivos y que no es una persona agresiva, atribuyendo su comportamiento al efecto del "trago".

Este fin de semana el Centro de Salud Familiar de Paine (Cesfam), región Metropolitana, reveló un registro donde se pudo ver a un sujeto golpeando a un guardia y un médico del recinto.

En las imágenes que rápidamente ocuparon las pantallas de varios medios se puede ver a un hombre quien sale del box de atención y solo segundos después empieza a dar golpes de puño al personal de salud del recinto.

De acuerdo a la familia del agresor, él habría sido atacado primero, por lo que habría actuado en defensa propia.

Tras el hecho, el hombre se refirió al altercado, frente al que se defendió argumentando que su reacción se debía al consumo de alcohol.

José Vásquez, nombre del agresor del Cesfam de Paine, dijo: “Me pintan como un delincuente, yo no tengo antecedentes por nada”.

“Yo no soy persona agresiva, no estoy acostumbrado a tomar. Yo creo que por eso me hizo mal el trago“, dijo en su defensa.

Hasta el momento no se han reportado acciones legales en contra del sujeto, ni nuevas imágenes respecto a la supuesta agresión de la que fue víctima dentro del Box.