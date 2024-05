Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Esta tarde, Huachipato se enfrentará a The Strongest por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles de La Paz. Huachipato busca alcanzar el liderato del grupo C, donde actualmente se ubican en segundo lugar con 5 puntos, mientras que The Strongest lidera con 7 puntos. El partido, que se jugará a 3.640 metros sobre el nivel del mar, se llevará a cabo el miércoles 15 de mayo a las 18:00 horas de Chile. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium en televisión y Star+ en streaming.