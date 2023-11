Durante la entrega de los Gran Hermano Awards, Bambino (Fernando Altamirano) y Alessia Traverso se llevaron el galardón al momento “más romántico” por su emotiva reunión en la actividad “congelado” cuando aún eran pareja.

El momento quedó marcado en la retina de los televidentes por varias razones, la emoción de la cantante y el anillo que le regaló Altamirano.

Pese a que la joven no se podía mover mientras el influencer se encontraba dentro de la casa, este encontró la forma de poner un anillo en su dedo como una forma de demostrarle su amor. Sin embargo, durante la entrega del premio, la panelista Francisca García-Huidobro decidió revelar el verdadero origen del accesorio.

Aunque en las mismas redes sociales bromearon diciendo que Bambino había comprado el anillo en 48 cuotas, algo que él mismo secundó con humor, o que lo había adquirido a través de Aliexpress, finalmente se supo que realmente nunca fue suyo, sino que se lo entregó el equipo de producción.

“Ustedes no quieren conocer esa historia. Es de una pobreza franciscana. Vale menos que una gaviota de plata, porque la producción le pasó el anillo a Bambino. Lamento matarles la ilusión“, lanzó Fran en el programa. Con una risa nerviosa, Alessia no pudo ocultar su sorpresa: “¡Me acabo de enterar!”, afirmó.

Ante tal revelación, Bambino entregó su postura sobre el origen del anillo: “Sí. Bueno, por mucho tiempo yo me dejé llevar por el tema que se dio a través del humor en redes sociales. Que lo había sacado en 48 cuotas o que lo había comprado en Ali Express. Pero tampoco me obligó (la producción). A mí también me gustó la idea, porque soy una persona romántica, así que acepté y fui con todo“, confesó.

Durante la misma transmisión, la cantante reveló que aún tiene el anillo que le regaló su expareja, pese a que pasó por otra relación con su excompañero de encierro, Raimundo, la que se rompió debido a una infidelidad de su parte.