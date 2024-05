Fuera de la cancha, Cristiano Ronaldo también acapara miradas y por sobre todo, millonarios contratos. En este caso, el astro portugués hizo noticia al firmar un acuerdo con Whoop, dispositivo a cargo de OpenAI que con inteligencia artificial, tiene como fin brindar una experiencia de calidad a la hora de realizar actividad física.

En su aplicación, el dispositivo (similar a un reloj) le da a su usuario la posibilidad de obtener datos y sugerencias en hábitos saludables y también, en rutinas de entrenamiento.

Fue así que Cristiano Ronaldo confesó que dentro de sus propias costumbres está la restricción, sin excepción, del uso de su teléfono.

“Nunca hablo a partir de las 22, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro”, dijo.

Para reforzar su argumento, añadió que “como futbolista profesional, tú necesitas una dedicación total. No son solo las dos horas de entrenamiento. Vivo por lo que soy por mi carrera futbolística.”

En ese sentido, Cristiano Ronaldo sentenció que, “por supuesto también me encanta pasar tiempo con mi familia, ir al cine o salir a cenar. Cada deportista tiene sus propias características o necesidades“.