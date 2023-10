Durante el capítulo de este lunes 30 de Gran Hermano, Vivi se mostró notablemente celosa por los constantes coqueteos entre Cony Capelli y Sebastián Ramírez. Acevedo, incluso, terminó realizando la la fulminante en contra de Seba… “¿Por estrategia, convivencia o celos?”, se preguntaron en el panel del programa.

La pareja conformada por Vivi y Cony, apodada “Vico” por sus seguidores en redes sociales, “corrió peligro” luego de que Cony se mostrara nuevamente muy cercana a Sebastián.

En un momento, Seba y Cony fueron juntos al sauna del recinto, donde compartieron una serie de coqueteos y acercamientos llegando casi a los besos, todo mientras Vivi miraba desde dentro de la casa-estudio. “Si se lo agarra me salgo“, dijo Viviana mientras presenciaba la escena.

La concursante se fue a la habitación evidentemente molesta, por lo que Cony habló con ella después sobre la situación.

Ambas jugadoras hablaron de sus sentimientos. Vivi se sinceró con Cony al confesarle directamente lo que sentía por ella: “tú sí me gustas“, le dijo la participante a Capelli. Cony se molestó en un momento con Vivi por sentir que ésta la estaba controlando.

“Tampoco me gusta que me estés diciendo qué hacer y lo que no”, le dijo Capelli a Acevedo. Vivi le explicó a Cony que su disgusto por Sebastián no era sólo por celos, sino porque, además, sentía que el chico reality le hacía mal a la bailarina.

Más adelante en el capítulo, Viviana solicitó ingresar al confesionario para realizar la fulminante en contra de Sebastián, lo que fue ampliamente comentado en el estudio por los conductores y panelistas, quienes llegaron a la conclusión de que el voto fue una mezcla de “estrategia, convivencia y/o celos”.

La situación generó una ola de reacciones entre los seguidores del reality, quienes no tardaron en opinar sobre lo ocurrido en el último capítulo de Gran Hermano.

Mira aquí algunas de las reacciones de los cibernautas ante la fulminante de Vivi y el “triángulo amoroso” entre ésta, Sebastián y Cony

“Quiero cumplir la promesa que hice antes de entrar y le voy a hacer la fulminante a Sebastián” AMAMOS CTM. ✨💋 gracias Vivi. ❤️‍🔥 #granconstanza #reinasbellas pic.twitter.com/Nhyk95OXqz — Eskarcita advocate 🩵 (@ironpaperheart) October 31, 2023

Aunque me funen, hoy no banco a la cony en nada 🤦🏻‍♀️ no soporto la inconsecuencia y menos que se preste pal webeo de molestar a la vivi #GranConstanza — Nati ✨ (@dimenati_) October 31, 2023

LA VIVI LE HIZO LA FULMINANTE AL SEBASTIÁN CTMREEE ✨#GranConstanza

pic.twitter.com/SbXLKSE8j6 — 🩰 (𝓒𝓸𝓷𝔂'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) October 31, 2023

Sinceramente si soy la vivi y la eskarcita con este capitulo #GranConstanza pic.twitter.com/46IfdRtdIv — GH al 3331 🐬 (@Tortaa_Casa) October 31, 2023

Puta la verdad es que no le creo mucho a la Viví, siempre se burlaba con la Fran de que nunca le había gustado la Cony y eso de que de repente le guste mmmmm #GranConstanza — Daniela 🚩 (@aleinadnat) October 31, 2023

Agradecido de que al fin la Vivi le hizo la fulminante a Sebastián, para poder sacarlo ahora en vez de estas últimas dos semanas que tuvimos la oportunidad #GranConstanza — Antonio 🐜 (@antn_jr) October 31, 2023

Pero la Cony no puede estar ahí a los besos con Seba y después ir donde la Vivi a darle un piquito sabiendo que ella le dijo que le gustaba 😐 — C o n i (@FlyWithMeJoe_J) October 31, 2023

Ustedes: pobre la vivi no estoy soportando, cony ponte las pilas con ella sean novias 💘👩‍❤️‍💋‍👩🥰. La Viviana: segura de que no quiere una relación #GranConstanza #LaResistenciaLulo https://t.co/5UqQxU1YjP — Delfi 🇦🇷 (@dfmc1_) October 31, 2023

Siento que jugaron conmigo y no soy la vivi weon 💔 #GranConstanza — 👻 (@diamantitorck) October 31, 2023

PQ LA CONY SE COME CON SEBASTIAN KE ASCO CONSTANZA CÓMETE CON LA VIVI 😭😭 #ReinasBellas — suzu | 🍊 (@hypesuzu) October 31, 2023

Que fuerte ver cómo @chilevision está humillando a Viví con este reto asqueroso 🤢🤮#GranConstanza #granhermanoChv pic.twitter.com/1j16vefX1c — SEBASTIÁN al 3331 (@cosmicacosa1) October 31, 2023