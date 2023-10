La transmisión del jueves de Gran Hermano Chile reveló situaciones que enfurecieron a Jennifer 'Pincoya' Galvarini. Las reacciones del público no se hicieron esperar.

Tensa fue nuevamente la noche en Gran Hermano Chile. Las discusiones entre los participantes son la tónica del reality de Chilevisión, donde Sebastián Ramírez se enfrenta constantemente a sus compañeras, entre ellas Constanza Capelli y ahora incluso, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini.

Sin embargo, las confrontaciones no fueron lo único que marcó la transmisión del programa del jueves. En esta oportunidad, Pincoya realizó sus descargos frente a sus compañeros, la producción del programa y al mismo Gran Hermano.

GH Radio: una de las causas de la molestia de Jennifer

Todo comenzó con una actividad que se planteó en la casa. Esta semana, la líder de la casa es Viviana Acevedo, por lo tanto, fue ella quien leyó las instrucciones propuestas por Gran Hermano.

Se trataba del primer programa de Gran Hermano Radio, que reuniría a cuatro panelistas y un locutor para hablar de la actualidad y la convivencia, mientras los otros concursantes escucharían en el sillón como público en vivo.

Rápidamente, los participantes alzaron las manos pidiendo participar, entre ellos Jennifer, quien se postuló como conductora. “Tiene que haber alguien autóctono, no pueden ser puras estudiadas”, dijo Pincoya.

Sin embargo, al no obtener una retroalimentación inmediata por parte de sus compañeros, comenzó a gritar que la situación era injusta. “Nadie te ha dicho que no, Pincoya”, le señaló Viviana antes de que la oriunda de Chiloé se fuera del espacio común de la casa.

En el juego de la radio participaron como panelistas: Raimundo, Cony, Scarlette y Hans, y Vivi como locutora.

“Todos deberíamos haber pasado. Hay corte, ahora cambiamos. Yo quería estar ahí. Tiene que haber diversidad. Deberían haber rotado la gente. No me gustó tu juego Gran Hermano”, reclamó Pincoya directamente a la cámara mientras estaban en la pausa musical.

“No me interrumpas Julio César”

La noche del jueves se conoció quién sería el concursante salvado de placa por la líder de la casa, Viviana Acevedo. Como es tradición, los participantes se reunieron en el sillón para entablar diálogo con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, conductores del panel que comenta la transmisión.

Antes de revelar al salvado de placa, Jennifer ‘Pincoya’ aprovechó de hacer sus descargos por el juego de GH Radio. “Diana, pregúntenme cómo estoy. Todo me ha ido como la raja. Estoy enojada desde la mañana, a mi no pareció el juego”, comenzó la participante, quien le solicitó a Julio César y a Diana que, por favor, no la interrumpieran.

“Todos tenemos el mismo derecho a participar, no solo la gente que habla bonito, sino la que habla diferente”, sostuvo Jennifer, insinuando una posible exclusión por su forma de expresarse.

Además, comentó el enojo que sentía por la falta de atención de sus compañeros y de la producción tras sufrir una caída en la prueba del supermercado, donde los jugadores debían saltar a una piscina como parte de la prueba.

“Estoy lesionada, me hice la primera atención. El médico llegó después”, relató Pincoya, muy enojada por la situación. Posterior a explicar cómo sucedieron los acontecimientos e interpelar a todos sus compañeros de encierro, Jennifer Galvarini se retiró molesta desde el panel hacia la pieza.

Reacciones: televidentes acusan discriminación

Los comentarios de lo seguidores de Gran Hermano Chile no se hicieron esperar. Quienes son fanáticos de Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, acusan de una supuesta discriminación a los participantes y la producción del reality en contra de la oriunda de Chiloé.

Asimismo, algunas actitudes de Pincoya han generado molestia en otras personas. A continuación, algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

"La gente se les va a ir en contra" Jennifer está convencida de que ahora estamos todos reclamando contra producción porque ella se sintió discriminada#GranConstanza pic.twitter.com/Ygi07GoZTU — Nabong (@nytwc12) October 27, 2023

Nunca pensé q Francisco y Jennifer (sobre todo esta última) se me fueran a caer tanto, quiero q se vayan 1×1 de la pieza "familia CULO"; son súper falsos e hipócritas, q rabia. Mis finalistas son el Distrito 12 ✋🏻💋#GranConstanzapic.twitter.com/jO1nkUVhgZ — Coni | RAIMUNDO AL 3331 (@ReinasBellaswin) October 27, 2023