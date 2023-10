En el último episodio de Tierra Brava, tras la eliminación de Simón de la Costa, el modelo de Dolce & Gabanna, Jhonatan Mujica, se sinceró con sus compañeros de encierro respecto a una desastrosa relación poliamorosa que tuvo en el pasado.

Mujica contó ante la atenta mirada de Guarén (Valentina Torres), Max Cabezón y Pamela Díaz una antigua relación con dos personas a larga distancia: “Lo encuentro demasiado entretenido e interesante”, le dijo la mejor amiga de Francisca Maira.

“Sí, pero también es muy desastroso. Muy difícil. Llevar una relación de a tres y más encima a distancia: Londres, Milán y Turquía”, le contestó.

A lo que agregó: “Mi relación con ella empezó y la dejamos un poco libre porque ella estaba en Turquía y yo estaba en Londres. Mi ex era loca, pero una loca buena, muy parecida a (Pamela Díaz)“, dijo apuntando a la modelo nacional.

Sin embargo, la relación habría dado un vuelco luego de que decidieran abrir la relación debido a la distancia: “Ella me decía ‘ok, hagamos una cosa. Yo te dejo tener sexo con otros hombres, pero no con otras mujeres, ni conozcas a otra mujer, ni una sola’“, reveló.

Ante la duda de Guarén, contó: “Porque ella quería ser ella, solamente ella y ahí empezó (la relación con él) otro, los intenté juntar, se pusieron en buena solo por mí y después se pusieron en mala, en guerra“, confesó.

Su compañera de encierro le consultó si finalmente pudieron tener una relación poliamorosa, a lo que Mujica respondió que sí: “Pero como raro, fingido. Empezaron los celos. Yo con ella era muy romántico todo, y eso le cargaba a él, lo odiaba. Me decía ‘no quiero que tengas esa relación con ella"”.

“Y cuando empezó esa riña se odiaban. Yo terminé mal con ella y quería terminar con él porque era un psicópata de mierda(sic)también“, aseguró.

No obstante, su decisión se vio truncada: “(Pero) Se le murieron los papás, los dos, me quedé, estuve tratando, él me trataba como la mierda y yo trataba de desahogarme con ella, pero se enojaba cada vez que lo buscaba, pero no me quería dejar solo. Fue una toxicidad”, dijo haciendo referencia a que la relación estuvo llena de contratiempos.

“En un momento me dio la espalda ella, luego él y esa huea(sic) me dolió caleta, perdí a uno por el otro. Luchaba siempre por los dos y al final no les importaba“, concluyó.

Cabe recordar que actualmente el modelo internacional comenzó un romance con Pamela Díaz al interior de Tierra Brava.