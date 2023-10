El pasado jueves Daniela Aránguiz hizo noticia en Zona de Estrellas, al abandonar el set del programa luego de tener un entrevero con Pablo Candia, editor del espacio.

Todo se dio a raíz de una información que surgió en el espacio, la cual hablaba de una supuesta nueva infidelidad de Jorge Valdivia, su exesposo.

“Encuentro que es una súper falta de respeto, porque yo creo que si vas hablar del papá de mis hijos de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí”, indicó en el momento antes de irse.

Reacción de Daniela Aránguiz

Debido a lo anterior, la exchica Mekano publicó un video refiriéndose a la situación.

Aránguiz sostuvo que sintió que había sido víctima de una encerrona en el lugar, además de negar que tuviera la intención de renunciar.

“Me da lo mismo lo que Jorge haga con su vida privada, son cosas que no me interesan, pero yo siento que cuando uno trabaja en un equipo de televisión hay una pauta diaria y la pauta es una hora antes del programa, donde se tocan los temas de los que se van a hablar”, indicó.

“He trabajado en miles de programas y nunca me habían hecho una encerrona, eso es lo que yo sentí, me enojé por la falta de criterio y por el poco profesionalismo, porque chuta, si me he prestado para este show este tiempo, mínimo que digan ‘chuta, la Dani se merece saber quién es’”, agregó la panelista.

Asimismo, confirmó que estará en el capítulo de este viernes del espacio del canal Zona Latina.