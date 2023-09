Rubén recordó los momentos previos antes de salir de Gran Hermano, donde asegura, no le permitieron despedirse y no pudo sacar su ropa de la casa.

Este jueves Rubén Gutiérrez reapareció en el ojo público para dar declaraciones sobre su polémica expulsión del reality Gran Hermano, del que fue expulsado luego de que una de sus compañeras acusara tocaciones sin consentimiento de su parte.

El ex carabinero publicó una declaración en sus redes sociales señalando que busca “reafirmar su inocencia” y donde comentó cómo se encuentra después de la expulsión, explicando que actualmente está en tratamiento psicológico y recibiendo contención.

En una entrevista exclusiva con BiobioChile, también reveló cómo fueron los momentos previos a su expulsión y cuando fue retirado de la casa. Según relató, antes de salir sólo pudo hablar breves instantes con Mónica y Jorge.

“Cuando estaba en la pieza se acercó la Moni y me dijo que ella no era quien para juzgar a nadie. A Jorge, quien es mi amigo dentro de la casa, le traté de explicar lo ocurrido, pero me aislaron en el Zoom y no pude hablar más con los que eran mis compañeros y compañeras”, dijo.

“Todo fue rápido”

Asimismo, explicó que no hubo una instancia donde pudiera hablar con los demás antes de ser aislado. “La verdad es que no existió la oportunidad de hablar con mis compañeras y compañeros de la casa”.

De hecho, asegura que desde que Scarlette habló, todo se gestionó en pocos minutos. “Todo fue rápido, producción me comunico que me suspenderían inmediatamente. Para que se hagan una idea, ni siquiera tuve tiempo de sacar mi ropa incluso“, afirmó.

En la misma línea, lamentó no poder despedirse. “Por lo inmediato de todo, no pude despedirme de mis compañeras y compañeras. Le pedí a producción especialmente, si podía despedirme de Jorge, ya que desarrollamos una relación de amistad muy importante dentro de la casa, pero lamentablemente me dijeron que no era posible, ya que estaba suspendido”.

Sobre ese momento concluyó que: “Es un recuerdo que aún me atormenta. Estaba completamente aislado y en total incertidumbre, ahogado en rabia e impotencia que hasta el día de hoy me sobrevive. Lo único que quería era que se aclararan las cosas y tuviera al menos la oportunidad de que mi versión fuera escuchada”.