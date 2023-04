La ex periodista de Mega, Paulina de Allende-Salazar, participó en una charla para estudiantes de la Universidad Diego Portales, en la ocasión la comunicadora afirmó que su teléfono celular fue intervenido.

Las declaraciones de la ex Informe Especial se dieron en el marco de un conversatorio sobre la labor periodística, donde a través de un extracto se le oye decir: “Pasa un poco de tiempo, en esa línea, y en algún minuto vuelvo a ver mi WhatsApp y me aparece que no puedo… qué he intentado mucho entrar a mis WhatsApp”, dijo haciendo referencia a cuando la aplicación pide ingresar código de verificación de identidad.

A pesar de ingresar su código personal, la periodista aseguró que no pudo confirmar su identidad en la aplicación de mensajes, por lo que, acto seguido, consultó a sus cercanos si habían intentado estafarlos suplantándola.

“Pero nadie le había pedido plata a nadie. Nada. Lo concreto es que me quedé sin mi red de apoyo cercana. Actualmente el WhatsApp es como una continuación de nuestros dedos. Cortaron eso por muchos, muchos días. No pude hablar con mis redes de apoyo“, describió.

Tras quedar incomunicada y teniendo el antecedente de que no había estafas de por medio, Paulina de Allende-Salazar dijo: “Se generaron algunas suspicacias, entonces ese teléfono no se ocupó más, así que ahora ando como narcotraficante… con dos teléfonos”, dijo mostrando los dispositivos al público.

Luego de estas declaraciones, fueron varios los que se aventuraron a asegurar que se trata de una intervención vinculada con su altercado con el general de Carabineros, Álex Chaván y su posterior despido de Mega, sin embargo, en el registro viralizado no se mencionan estos hechos, por lo que es información no confirmada.

BioBioChile intentó comunicarse con la periodista Paulina de Allende-Salazar para conocer el contexto de sus declaraciones, sin embargo, no se logró establecer el contacto al cierre de esta edición.