El despido de Paulina de Allende Salazar luego de su cuestionado despacho en vivo donde se refirió a un carabinero asesinado como “paco”, generó una ola de reacciones entre rostros de la TV nacional, y ahora Julio César Rodriguez dio su opinión.

Fue en el próximo capítulo de Podemos Hablar, que se estrenará el viernes, donde el periodista se refirió al ‘lapsus’ de Paulina, cuestionando la decisión de Mega y asegurando que no sería más que un error. “Como periodista no me gusta, creo que todos los periodistas cometemos errores al aire“, partió.

Asimismo, se refirió al actuar de Carabineros después del despacho de la ex periodista de Mega. “No me gusta que un carabinero, médico o un dueño de un canal haga una censura en un punto de prensa, no puede decir tú estás o no estás“, apuntó.

A pesar de ello, planteó que entiende la situación, aunque no respalda el despido que decidió ejecutar el canal. “Uno entiende la conmoción del momento, pero no es bueno censurar. Ahora no sé los detalles de qué estaba pasando en ese equipo, pero no estoy de acuerdo con su despido”, concluyó.

El traspié por el que Mega despidió a Paulina de Allende

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando Paulina de Allende se encontraba realizando un despacho en vivo sobre el caso del carabinero asesinado Daniel Palma, esto mientras esperaba que la institución entregaría declaraciones.

Fue en esos momentos cuando se refirió al cabo como “paco”, acción que reparó inmediatamente y por la que se disculpó en el mismo despacho. Sin embargo, Carabineros no aceptó las disculpas y pidieron la salida de la periodista del punto de prensa.

Horas después, el canal informó su despido. “La actuación de hoy de la señora De Allende-Salazar, que ha sido de público conocimiento, transgrede abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación“, explicó la señal televisiva.