El deporte cada vez se hace más presente en Onlyfans. La plataforma de intercambio de material para adultos entre creadores de contenido y suscriptores es cada vez más popular en deportistas que buscan costear sus gastos, como es el caso de la canadiense-rumana Alexandra Ianculescu.

La ciclista que pertenece al equipo de Canadá se sumó a la venta de fotografías y videos de corte erótico con el objetivo de poder financiar los costos de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ianculescu detalló, en una entrevista con Daily Star, que su relación con Onlyfans comenzó en 2021, cuando un cercano le sugirió crearse una cuenta, considerando que siempre le gustó publicar fotos en bikini.

“Yo me decía: ‘¿En serio la gente paga por eso?’. Me gusta mi cuerpo y quiero publicarlo de todos modos, así que dije: ‘Me daré un mes y veré cómo va’. ¡Y fue una locura!”, reconoció.

La deportista, que cambió el patinaje de velocidad por el ciclismo, manifestó que no le teme a los cuestionamientos, ya que dicha plataforma significa un trabajo más: “Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de mi deporte. Planeo hacer esto durante mucho tiempo. No como para comprar una casa y tener hijos en el corto plazo, pero sí para trabajar duro para llegar a París”.

En sus redes sociales, quien compitió bajo la bandera de Rumania en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, sube su día a día de entrenamientos, además de fotografías sensuales, y suma más de 50 mil seguidores.