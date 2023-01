El histórico productor de televisión Sergio Nakasone se refirió a la posibilidad de traer de regreso los icónicos reality shows y tanteó la posibilidad de traer el popular programa argentino Gran Hermano a la televisión chilena, asegurando que en la actualidad la idea de traer Gran Hermano a Chile sería “un formato ideal” para el regreso de esta programación.

Nakasome, conocido por ser el cerebro de Protagonistas de la Fama, el primer reality chileno, conversó con Página 7 respecto a cómo ve en la actualidad el entretenimiento en televisión abierta, apuntando que “después de varios años sin realities, vuelve a existir un terreno para refundarlo”.

“La televisión y los gustos generalmente son cíclicos, y creo que es un gran momento para que vuelvan los realities”, explicó. De todas formas, descartó un pronto regreso junto a estos tipos de programas.

“El formato exige física y mentalmente. Yo en el primer reality tenía 30 años y hoy tengo 54. La verdad ya no tengo el cuerpo ni las ganas”, reconoció, apuntando también que aun así no es una decisión tajante, “porque uno no sabe los caminos de la vida, pero hoy es muy difícil que vuelva, más allá de que la gente me lo pide”.

Sergio Nakasona y la idea de traer Gran Hermano en Chile

Gran Hermano es un reality que nació en Países Bajos en 1999. Sin embargo, a más de 20 años de su lanzamiento original, el formato continúa siendo un éxito, como lo fue de forma más reciente en Argentina, donde rompió todos los récords.

Así, ante la probabilidad de traer este espacio, Nakasona asegura que “Gran Hermano es un formato que es éxito rotundo en Argentina; es el gran éxito de la televisión brasileña y sigue teniendo más de 20 versiones en España. Paradójicamente, es un formato que nunca se hizo en Chile”.

Respecto a los beneficios que traería el espacio a la TV chilena, el productor aseguró que “hay una generación nueva que nunca vio realities. Es un formato ideal, con un buen casting y si sabe meterse en los temas de conversación que están en la calle, entre la gente, sería un gran estreno, una gran novedad”.