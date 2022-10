José Luis Repenning fue el primer invitado al ciclo del programa Juego Textual, donde se sometió al cuestionario de diversas presentadoras y rostros de televisión. En este sentido, el próximo animador de Tú Día reveló una anécdota ligada a su niñez.

Se trata de un robo que llevó a cabo en un supermercado cuando tenía apenas siete años, el cual reconoció que fue un error de aquella época.

“Fui mechero, tenía 7 años, pero eso no justifica el crimen. Afortunadamente, no me pillaron. Pero me encantaba cada vez que tenía 5 pesos, en esa época, comprarme los jugos Yupi para tomármelos, lo amaba”, expresó.

“Casi nunca tenía 1 o 5 pesos. Yo vivía frente a un Almac y un día la verdad es que tenía muchas ganas de comerme un jugo Yupi. Fue una vez”, agregó.

“Me acuerdo patente del minuto que estaba parado frente a la góndola donde estaban todos los jugos Yupi, miraba para todos lados, transpiraba helado, hasta que de repente tomé la decisión. Tomé el juego Yupi, me lo puse debajo de la polera y salí haciendo como que me dolía la guata”, concluyó.

Sobre el final, el exrostro de Mega se sinceró e indicó que, en ese momento, supo que lo que había llevado a cabo en el centro comercial había estado mal.

Repenning y Priscila Vargas

Hay que señalar que, en el mismo programa, el conductor también se sinceró sobre la relación que lleva con Priscila Vargas, asegurando que son buenos amigos.

“Bueno, nos sacamos fotos, tiramos la talla, nos juntamos los fines de semana e incluso hemos salido de vacaciones, ella con su familia, yo con la mía, al mismo lugar y nos reunimos. Pero somos amigos”