La periodista Karen Doggenweiler no pudo contener las lágrimas al ver a su hermana saludarla por su llegada a Mega. "Llegué a rezar, porque ella se iba, no había vuelta", contó.

Durante la mañana de este miércoles, la periodista Karen Doggenweiler debutó como la nueva animadora de Mucho Gusto, sin embargo, explicó un difícil momento familiar respecto a la salud de su hermana.

Al inicio del espacio, la animadora recibió saludos y mensajes que vinieron por parte de sus amistades y animadores como Don Francisco, hubo un video en particular que emocionó a la periodista: el saludo de su hermana Susana.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que su hermana grabó desde el interior de una clínica, dando a entender que se encontraba hospitalizada.

“Hermanita linda, te felicito por este proyecto nuevo, estoy muy orgullosa de ti. Te mereces lo mejor, te mereces este equipo que te va a querer, te va a cuidar. Lo vas a pasar increíble”, partió diciendo la mujer, a lo que Doggenweiler se emocionó de inmediato.

“Cuando me sienta mejor, saldremos a celebrar todos juntos, te amo, te adoro”, añadió Susana.

Así, tras ver el video evidentemente emocionada, Karen Doggenweiler explicó que su hermana se encontraba internada debido a una hemorragia intestinal.

“La tuvimos que internar de emergencia, le sacaron el colón, estuvo en la UCI muchos días, luchando por salir adelante con ventilación mecánica. Despertó, está con nosotros de nuevo, y eso nos tiene felices”, narró la comunicadora.

“Qué cariñosa de mandar este saludo. Ella es una mujer de miles de batallas, súper fuerte”, dijo poco después, explicando que la hospitalización de su hermana no ha sido el único momento complicado que han vivido.

“Se suicidó su marido, ha sido súper dura su vida. Estoy tan orgullosa de ella, por eso le agradezco sus palabras”, añadió entre lágrimas.

Tras unos segundos, José Antonio Neme recordó una acción que hizo al saber que animarían juntos el matinal, asegurando que le ofreció juntarse para hablar de los proyectos.

“Esa vez me dijiste ‘mi hermana está muy grave y tengo que hacerme cargo de mis sobrinos. Es mi primera misión pese a que me estoy cambiando de pega’. Hay una cosa que tú tienes que de la situación más difícil, puedes convertirlo en algo luminoso”, le comentó Neme.

“Se me juntó todo, la verdad. Las emociones, de lo lindo de la llegada, pero mi hermana estaba mal. Llegué a rezar, porque ella se iba, no había vuelta, no había nada más que hacer con ella”, reveló entonces, apuntando que su hermana logró seguir adelante y está recuperándose.