Durante la noche del domingo, la actriz Francisca García-Huidobro quiso compartir en el espacio De Tú a Tú su experiencia con el actor Cristián de la Fuente, quien fue su pareja por cuatro años.

La actriz se encontraba hablando de diferentes relaciones en su vida cuando aseguró que apenas “entré a la tele, al tiro me puse a pololear con Cristián de la Fuente”.

De acuerdo a la ex Primer Plano, la relación los tuvo incluso conviviendo juntos y esta habría durado cuatro años. Asimismo, describió al intérprete como “encantador”.

“Pero más encantadora aún es Angélica (Castro)”, aseguró de inmediato, para luego apuntar que en el fin de la relación “ahí la cagué yo”.

El quiebre entre Francisca García-Huidobro y Cristián de la Fuente

“Éramos jóvenes y él se fue a Estados Unidos. Las relaciones a distancia son complicadas y me porté mal”, admitió, para luego asegurar que “lo he pagado con creces, después de aquella a mí me tocó de vuelta la vida”.

En eso, García-Huidobro confirmó que si bien su relación con de la Fuente “acabó mal”, los años hicieron lo suyo y en la actualidad tienen buena relación. “Ahora nos llevamos bien, lo he entrevistado un millón de veces”, aseguró.

Asimismo, quiso bromear con el quiebre, asegurando que, después de todo, “yo soy huevona (sic.) porque confieso. A mí no me pillaron, yo confesé”.

La actriz también recordó otras relaciones con rostros de la televisión y el espectáculo, asegurando que estuvo por dos años con el actor Jorge Zabaleta, sin embargo, recordó que “la pasé la raja, pero creo que eso fue lo que nos pasó. Éramos más amigos que pololos”.

Asimismo, la actriz aseguró que en aquella relación “terminamos muy en buena”.

Otras parejas que recordó de forma más fugaz fueron Diego Muñoz, Mario Velasco, Manuel de Tezanos Pinto, entre otros.