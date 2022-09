Un tenso momento se vivió en los primeros momentos del matinal Contigo en la Mañana, luego de que el diputado Gonzalo de la Carrera y la periodista Monserrat Álvarez se acusaran mutuamente de emitir ‘fake news’.

El diputado, a raíz de las polémicas que ha protagonizado los últimos días tras golpear a Alexis Sepúlveda, se acercó al programa matutino para hablar de su versión ante su actuar.

Fue entonces que Álvarez afirmó que de la Carrera “no se ha hecho una autocrítica porque está justificando su golpe en la cara al diputado. Pero además usted mintió ayer en Twitter, al decir que era apoyado por Marcela Cubillos, por el diputado Longton y el senador Macaya”

“Ay, que lindo lo que me está diciendo usted, porque esa es una cuenta parodia. Que lindo que se haya equivocado y haga un fake news”, respondió de inmediato el congresista.

“Que todos sus televidentes sepan, escuchen todos: Monserrat Álvarez hizo un fake news y se hace cargo de una cuenta parodia, que no es mía. Felicitaciones por su actividad periodística Monserrat Álvarez”, añadió en tono burlón.

“Bueno, vamos a chequearlo, La verdad es que no es…”, respondió la profesional, siendo interrumpida por de la Carrera.

“Esto es lo más lindo que me ha pasado en el día. Usted me ha hecho feliz. Usted, que me ha criticado siempre de hacer fake news, acaba de hacer uno tremendo”, continuó, a lo que la periodista y su compañero, Julio César Rodríguez, tratan de hablar.

“Cálmese un poquito, diputado. Si lo vamos a escuchar. Este no es el congreso, podemos dialogar y tiene todo el tiempo del mundo”, intervino Rodríguez.

En eso, la pantalla muestra la cuenta de Twitter del diputado. “Este es su Twitter, ¿cierto? Estamos bajando para buscar la información que se publicó ayer”, explica Álvarez mientras muestran el proceso en pantalla y dan con la publicación.

“La verdad es que está el tuit. @carreragonzalo es su Twitter, ¿cierto, diputado?”, consulta la periodista, quien, tras tener la respuesta afirmativa de la autoridad, comienza a leer la publicación.

“Usted publica este tuit y Longton, Cubillos y Macaya publican que condenan los hechos y, por lo tanto, no apoyan su actuación en el congreso. Entonces, ¿cuál es la fake news?”, preguntó Álvarez.

En eso, de la Carrera, escéptico, responde: “Cuál es, po. Dígame usted cuál es la fake news. Usted dijo que yo mentí. ¿Dónde está la mentira?”.

“No lo apoya ni Macaya, ni Cubillos ni Longton”, apuntó Álvarez.

“¿Y quién dice que me apoyan?, dije que los comentarios debajo de los Twitter de ellos me apoyan. Los comentarios. Tiene problemas de comprensión de lectura”, lanzó el diputado.

“Ah, parece que Longton, Macaya, Cubillos y yo tenemos el mismo problema de comprensión lectora”, comentó la periodista molesta.

“No me extrañaría, porque el nivel intelectual de muchos en el Congreso es bastante bajo”, comentó ácido de la Carrera para luego volver a la entrevista.