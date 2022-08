Durante la mañana de este miércoles, la panelista de Mucho Gusto Karla Rubilar no ocultó su molestia por los comentarios de José Antonio Neme tras asegurar que en el Plebiscito de 2020 votó por el Apruebo.

La exministra de Desarrollo Social y Familia se encontraba debatiendo junto al alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, cuando aseguró que había sido partidaria por la escritura de una nueva Carta Magna, aunque su decisión habría cambiado dos años después.

“Fui de las que votó Apruebo con convicción, de las que estuvo alegre el 25 de octubre del 2020. Me hubiese encantado aprobar”, comenzó diciendo, a lo que Neme tiene una reacción que Rubilar ignora.

“Qué más me hubiera gustado haber logrado que con un 80%, tal cual como era el piso de esta constitución en ese plebiscito, hubiésemos dicho: ‘vamos todos a aprobar"”, apuntó.

Fue entonces que Neme comienza a hablar por lo alto con un tono irónico. “Si usted tenía tantas ganas de votar, si se moría por aprobar y estaba poseída por el ‘Apruebo’…”, dijo, siendo interrumpido por Rubilar.

“No, no. No te burles, porque es real. Eres irónico. Hay veces en las que debes contener esa ironía”, aseveró molesta la panelista del espacio.

Haciendo caso omiso de su acusación, el periodista continuó con su idea: “Si estaba con esa intensidad del ‘Apruebo’, si el Presidente y el resto del mundo político se compromete a una lista sustantiva de cambios al texto, antes del 04 de septiembre, ¿usted seguiría con esa intención de aprobar?”.

Fue entonces que Karla Rubilar, aún molesta, quiso explicar su postura. “Más allá de la burla…”, dijo, siendo interrumpida por Neme con un “si no me estoy burlando”.

“No. Hay una burla. No me parece, pero te lo respondo. No creo que tengan ni la fuerza ni la capacidad para hacer los cambios”, apuntó Karla Rubilar, a lo que el debate continuó sin mencionar el roce con Neme.