Durante la noche del domingo, la actriz Paulina Urrutia fue la nueva invitada en el programa De Tú a Tú, donde recordó diferentes momentos de su vida, revelando una cruda noticia que recibió recientemente sobre el estado de salud de su esposo, Augusto Góngora, quien sufre de Alzheimer.

La intérprete comenzó recordando cómo se detectó la enfermedad en Góngora para después, poco a poco, relatar cómo es su día a día cuidando a su pareja, relatando la situación como “un duelo permanente, larguísimo, es una muerte en cámara lenta”, mencionó para tomarse una pausa.

“Hace poquitito Augusto tuvo una crisis muy fuerte y lo desahuciaron”, reveló entonces la actriz. “Y yo, que supuestamente estaba muy preparada para todo, casi me morí”, añadió.

“Fue tan fuerte eso, porque siempre siento que esto va a durar mucho tiempo, que también es muy angustiante, pero cuando el doctor te dice ‘no, la sobrevida es un mes’… estaba en shock, (por) el impacto… me vi totalmente en pelota”, confesó la actriz.

“Fue tan brutal lo que sentí, obviamente me puse a llorar, tuve un miedo, un terror, una angustia y en un momento… Imagínate que yo subí a nuestra pieza, estaba llorando aterrorizada”, comenzó a relatar.

Poco después, Urrutia contó que se levantó y se dijo a sí misma que “esto no se lo merece el Augusto y no me lo merezco. Tengo que ser capaz de acompañarlo en lo que está viviendo, pero no puedo permitirme morirme con él”.

“Necesito volver a la vida. Volver a armarme, componerme, no sin darme cuenta antes de que en el momento en que él se moría, yo también me estaba muriendo”, añadió.

Luego de eso, la actriz recordó que volvió al primer piso de su hogar y buscó a su esposo. “Conversé con el Augusto por largo tiempo. Lloré, me enojé, me reí, pero conversé largo con él”, recordó.

Entonces, rememoró que en su charla “le dije que ya era el momento a empezar a separar estos procesos y volver a recobrar mi vida de su mano. Estábamos viviendo momentos en que yo tenía que recuperar energía y fuerzas para seguir adelante, para poder acompañarlo en estos momentos que se van haciendo cada vez más complejos, pero no con culpa, con miedo y menos con pena”.

La vida de Paulina Urrutia y Augusto Góngora

Asimismo, y pese a todas las complicaciones que vive enfrentando la enfermedad, Urrutia aseguró que “el Augusto nunca ha dejado de ser el Augusto”.

“Tú lo miras a sus ojos, (ves) cómo se ríe, las cosas con las que goza, y nunca he dejado de reconocerlo. Y él, hasta el día de hoy, en su máxima desesperación, cuando se para y mira y no entiende nada, dice ‘¡Pauli!’, yo le digo ‘Augusto, aquí estoy. Estoy a tu lado’. Yo creo que no me ve, pero sabe que estoy ahí”, aseguró.

La actriz lleva 25 años de relación con Góngora, quien hace años fue diagnosticado con Alzheimer. Desde entonces, la actriz se ha dedicado a visibilizar su lucha contra la enfermedad para crear conciencia sobre la prevención del trastorno neurológico.