Fernanda Nieto, la joven que grabó en video a una mujer que la amenazó e intentó expulsarla del borde costero en el sector de Metri, en Puerto Montt, se refirió al incidente.

En la secuencia podemos ver cómo la mujer la increpa de manera vehemente, exigiéndole que se retirara de la zona afirmando que no era un lugar público. Incluso, la persona amenaza a Nieto con sacar un arma.

“Yo estoy en un lugar público”, se defendía la joven mientras la mujer respondía: “No me interesa”.

En conversación con El Buenos Días a Todos, Fernanda afirmó que llegó hasta dicha playa para tomar algunas fotografías, negando la presencia de algún letrero que indicara que se trataba de una propiedad privada.

“Yo soy aficionada, me gusta sacar fotos. No siempre puedo sacar fotos y este era mi día de esparcimiento, un día para mi. Quería estar viendo el atardecer hasta que el sol se oculte, sacar fotos y volver a Puerto Montt ya de noche”, señaló.

Fue en ese momento en que ocurrió el altercado, decidiendo grabar el momento para luego enviar los registros a sus familiares y amigos.

“Mi familia me decía ‘por qué no le pegaste o no la insultaste’. No sacaba nada con insultarla porque se iba a enojar mucho más. Además yo soy una persona mucho más joven y ella debe tener unos 50 o 55 años”, contó.

“Imagínate si la golpeo y cae mal en las rocas, ¿quién va a ser la culpable? ¿Ella o yo? Yo estaba sola, no tenía ningún testigo, entonces lo único que hice fue hablar con mi familia por WhatsApp. Me puse mis audífonos para no escuchar lo que me gritaba desde arriba en la piedra. Algo más me gritaron dos hombres pero ellos no bajaron”, explicó.

“Cuando me dijo que me iba a buscar con un arma yo pensé ‘seguramente la gente inventa y dice cosas para que te vayas’. Leí en Facebook a varias personas que decían que ella también los había echado, pero a diferencia mía, ellos se fueron, en cambio yo me quedé”, añadió.

Finalmente la joven contó que decidió llamar a carabineros para explicarles la situación. “Les di la ubicación y seguí esperando, estuve sentada todo el momento, hablando con mi familia y mis amigos”, expresó.

“Un carabinero se fue con ella y el otro conmigo y nos tomaron las declaraciones porque ella también los llamó y les dijo que supuestamente yo la agredí. Cómo tú puedes ver ella me pega manotazos”, narró.

“Yo practico judo, soy cinturón azul, practico artes marciales desde los 15 años, lo hago para estar preparada, para defensa personal. Acá no puedo hacer uso excesivo de mis conocimientos y es por eso que yo estaba tan tranquila. Yo no podía hacer nada más que tratar de que se calme. Yo sabía que estaba en lo correcto”, concluyó.