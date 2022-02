La periodista Daniela Muñoz utilizó sus redes sociales para explicar la razón por la que se ha debido ausentar del Contigo en la mañana.

A través de un video subido a sus Historias en Instagram, la comunicadora indicó que se encuentra con licencia tras haber arrojado positivo por covid-19.

“Este es mi cuarto día de licencia de siete”, comenzó señalando la notera del matinal de CHV.

“El sábado y domingo me vinieron los síntomas ya con todo: pérdida de olfato, dolor de cabeza, tos y estornudos. Pero todo ha sido bastante leve”, agregó.

A su vez, Muñoz mencionó que pese a vivir con varias personas, nadie ha mostrado síntomas. “La abuela está súper bien aislada”, sostuvo.

Finalmente, la periodista hizo un llamado a quienes aún no completan sus esquemas de vacunación. “Sin vacunas, esto sería muy distinto”, mencionó.

“Lo único que me queda decirles es que se sigan cuidando. Harta mascarilla porque eso previene mucho, la distancia social y sobre todo, terminar el proceso de vacunación”, concluyó.

Recordemos que en julio pasado Daniela ya había recurrido a su Instagram para explicar en aquella oportunidad los motivos de su ausencia en el matinal.

“Efectivamente estoy con una licencia hasta el día sábado. Me dio lumbago agudo mecánico el viernes pasado”, mencionaba por aquellos días.

“Estuve todo el viernes en la clínica. Sábado, domingo y hasta el día de hoy en cama, full en cama y recién hoy ya me estoy sintiendo un poco mejor. Me pude levantar, me pude duchar, no me había duchado en todos estos días”, explicó.