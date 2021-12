La cantante nacional Karen Bejarano (36) llamó este jueves al programa de farándula Me Late (TV+) mientras se abordaban sus últimas declaraciones en que afirmó que “el túnel parece sin salida”, y acusó que ella no quería hablar sobre sus problemas de salud mental hasta que se comenzó a especular al respecto.

Según recoge La Cuarta, todo ocurrió en medio de la conversación, para advertir que “son cosas que pasan, sobre todo cuando estás en estos periodos de cambios de remedios, hay algunos desbalances”.

“Esta situación se venía dando hace unos días, los malestares los estaba sintiendo hace tres cuatro días y aproveché ayer que era feriado para poder ir al médico y en el fondo que me vieran lo más rápido posible”, contó, añadiendo que “no iba a hablar de nada, de mi internación, porque yo no me sentía preparada, hasta que Sergio Rojas -miembro del panel-, junto con Hugo Valencia hablaron en el Que tele digo que estaba internada y de otras cosas que no venían al caso”.

Fue entonces que, relató, su psiquiatra le recomendó aclarar lo ocurrido de la forma en que ella lo considerara “conveniente”, a pesar de que no se sentía “preparada todavía para hablar de ese tema”. “A mí me obligaron de alguna forma a empezar a exponer esto. Empezaron a hablar de mí, sin saber lo que estaba pasando”, añadió luego.

La reflexión de Karen Bejarano

Tal como reportó BioBioChile, la intérprete de Dime reflexionó en Instagram luego que, en los últimos días, terminara en una clínica tras sufrir una crisis de ansiedad.

“Hoy, el túnel parece sin salida y eso me desespera (…) Quizás para muchos de ustedes, la depresión parece ser un tema superado en mí, pero lucho día a día con este puto (sic) fantasma que me rodea y hay momentos en los que a pesar de querer vencerle, no me da el cuero, el corazón y la mente”, escribió en un post en sus Historias de Instagram.

En otra historia agregó: “Me pregunto una y mil veces por qué me siguen afectando cosas que ya me han pasado antes, pero lamentablemente no logro aprender”.

“No me cabe en la cabeza ni en el corazón que sean las mismas personas que significan tanto para mí las que me siguen dañando el alma. De verdad quiero aprender… necesito aprender”, remató.

Posteriormente, la cantante mostró imágenes estando en la clínica, con un documento médico que aseguraba que había sido ingresada por una crisis de ansiedad. “Ocúpense de su salud amigos. Es lo que realmente importa”, señaló al respecto.

La artista, en abril pasado, confirmó que estuvo internada durante semanas debido a problemas de salud mental. En ese momento, dijo, fue tratada para “entender que la única persona que puede cuidarme, aceptarme, respetarme y amarme como soy, soy yo y pretendo nunca más dejar de hacerlo”.