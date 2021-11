"Me pareció muy entretenido poder mostrar lo que he estado haciendo todo un año. No es que de la noche a la mañana yo haya aparecido de invitado en el Mega ", aclara.

“Es un tipo muy inteligente. Lo hemos pasado bien. Nos hemos reído y creo que puede ser un gran aporte”. Esa fue la presentación de José Antonio Neme (40) al periodista oriundo de Coyhaique Juan Vallejos, quien este lunes, ante la ausencia de Diana Bolocco, lo acompañó durante todo el matinal Mucho Gusto (Mega).

Como invitado, eso sí. “Me invitaron y no descarto que me inviten en otra oportunidad”, dice, aclarando que no hay nada más allá.

Su única experiencia previa en televisión fue días atrás, cuando lo convidaron al mismo programa y, al parecer, funcionó. Y aunque a algunos les pueda parecer un desconocido, lo cierto es que tiene trayectoria en las cámaras, pero de redes sociales.

Su paso por Mucho Gusto

“Me pareció muy entretenido poder mostrar lo que he estado haciendo todo un año. No es que de la noche a la mañana yo haya aparecido de invitado en el Mega“, aclara, refiriéndose a su paso por el programa. En el espacio, por cierto, causó opiniones divididas en Twitter con críticas que, apunta, “hay que tomarlas como lo que son: críticas de Twitter”.

Fue parte del espacio de televisión, en que también estuvo Paulina de Allende-Salazar, en un día clave. Esa jornada, la Cámara de Diputados debía debatir la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que terminó alcanzando los votos justos cerca de las 7 de la mañana del otro día.

Durante el fin de semana, además, se confirmó que el candidato presidencial Franco Parisi no llegaría a Chile desde Estados Unidos para asumir su campaña, debido a un PCR “inconcluso”. También opinó sobre el diputado Florcita Alarcón y habló sobre las largas 1.300 páginas que leyó el congresista Jaime Naranjo en la Cámara.

“Me invitaron, simplemente me invitaron. Tomaron contacto conmigo y me dijeron que me querían invitar porque vieron mi trabajo en redes sociales y querían que hablara de la política, las campañas, desde las redes sociales, que es en lo que me he desempeñado yo (…) Lo pasé súper bien, como fue una mañana altamente noticiosa en lo político, para mí fue muy grato”, asegura.

De quedar sin trabajo a TikTok

El periodista cuenta que ingresó al mundo de TikTok luego de quedar sin trabajo debido a la pandemia. En esa compleja situación se reinventó en lo digital, en lo que sabe.

“Fue ahí cuando dije qué hago. Empecé a jugar con Tiktok, tirando tallas o anécdotas con mi ciudad y de a poco le fui poniendo lo político, en un tono de humor y buena onda. Y aquí estamos”, dice.

Antes, recuerda, trabajó también “poco y nada” en el gobierno, desde donde lo desvincularon dos semanas antes del Estallido Social de octubre de 2019 porque, afirma, hubo a quienes no le gustaron sus comentarios en redes sociales.

“Estuve un mes como parte de las comunicaciones digitales del Ministerio de Bienes Nacionales. Me fueron (echaron) (…) porque no les acomodaban los tuits que yo hacía desde mis cuentas personales”, asevera. “No voy a ahondar en los detalles. Sólo diré que tengo la mejor opinión del ministro que estaba a cargo en ese momento, el ministro Ward, que hizo todo lo posible para que yo me mantuviera. Pero al parecer hay llamados que influyeron más”, agrega.

“La verdad, estoy muy feliz que eso haya sido así. Sé que en esta vereda yo me voy a mantener. En este lado de la prensa, la política, estoy muy cómodo (…) no volvería a trabajar en un gobierno, sea cual sea. Creo que en mucho tiempo”, afirma.

Ahora, a través de su cuenta de TikTok, donde acumula más de 120 mil seguidores, realiza comentarios políticos con un estilo que acomoda a la red social utilizada, principalmente, por jóvenes. Así, evalúa campañas electorales y emite sus opiniones del acontecer nacional. Lo mismo en Instagram, donde casi alcanza 50 mil seguidores y realiza entrevistas a candidatos al Congreso y a la Presidencia.