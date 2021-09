La animadora e hija del presentador Don Francisco, Vivi Kreutzberger, afirmó que el programa Sábado Gigante, conducido por su progenitor, “fue un programa machista porque mi papá es muy machista”.

Sus palabras llegaron en el programa de televisión Los 2000, zapping al pasado (Canal 13), conducido por el periodista Emilio Sutherland y la animadora Tonka Tomicic, donde conversó sobre sus comienzos en la televisión.

“Sábado Gigante siempre fue un programa muy machista porque mi papá es muy machista”, dijo. Argumentó que “siempre además estaba enfocado en el ‘Miss Colita’, la ‘Miss Piernas’, ‘Miss’ no sé cuánto, ‘Miss’ no sé qué”, dijo, según recoge Glamorama.

“Y a medida que me fui ganando el espacio -en el programa- dije ‘¿sabí qué? Hagamos la revancha y empecemos a hacer el ‘Míster Gigante’ y empecemos a empelotar a los hombres, y empecemos a hacer esta cosa al revés’”.

Respecto de Gigantes con Vivi, su propio programa que siguió a surgió de Sábado Gigante y cómo impactó, señaló que “no creo que se ha logrado -disminuir el machismo en la televisión-. Pero yo creo que sí se hizo una inflexión”.

“No me lo adjudico yo, pero no conozco y no me acuerdo de otro donde haya habido modelos y los modelos hayan estado ligeros de ropa. No sé. No creo que se haya dado tampoco más allá”, añadió.

Recordemos que el extinto Sábado Gigante, creado por Don Francisco en 1962, se convirtió en el programa de variedad de más larga duración en la historia de la televisión según consigna el Guinness World Records.

Gigantes con Vivi, en tanto, fue emitido en Canal 13 entre 2003 y 2009, para luego trasladarse a Mega hasta su suspensión. Vivi Kreutzberger, tras largo tiempo alejada de la pantalla nacional, arribó a TV+ para conducir su actual programa Más Vivi que nunca.