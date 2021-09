“Prefería que se fuera Claudia”, así reaccionó Camila Recabarren a la eliminación de Flor del Rap de Masterchef Chile, que la fue ampliamente lamentada por sus compañeros y jurado.

Recordemos que este domingo la cantante debió dejar el espacio de cocina tras un reto de eliminación donde el desafío era cocinar vegetales rellenos.

La artista, una de las favoritas del público y más querida entre sus compañeros, presentó una berenjena rellena acompañada de huevo, arroz y tomate.

El plato fue criticado por los chefs por estar la verdura cruda, por lo que quedó en peligro junto a Claudia Miranda. Finalmente los chefs escogieron a la bailarina, por lo que Flor fue eliminada.

Un lamento general

“Voy a extrañar esa buena vibra de ella siempre en todo momento”, señaló Recabarren. Pero no fue la única que lamentó la salida de la artista, ya que también lo hicieron el resto de sus compañeros e incluso el jurado.

El chef Jorge Rausch dijo: “Flor, qué dolor. ¡Auch! Me dolió. Tú eres puro poder femenino, eres fantástica, eres divina, eres maravillosa, eres espectacular, eres única, eres buena competidora”, según declaraciones recogida por Glamorama.

Asimismo, Fernanda Fuentes añadió: “estas son las eliminaciones que no me gustan. Te visualizaba mucho más adelante, creciendo dentro de estas cocinas, sé que tenías mucho más para entregar, quizás no fue un bien día o elegiste mal”.

“Pero yo te voy a hacer la invitación y si quieres me comprometo a enseñarte para que sigas cocinando con otros ingredientes. Porque eres una mujer talentosa y lo que te propongas lo vas a hacer bien, simplemente hay días que salen así. Pero yo me voy a encargar de que seas una gran cocinera, aparte de una gran cantante”, aseguró.

Yamila Reyna, en tanto, comentó: “Te juro que pensé que Flor era una de las que iba a llegar a las finales. Es una chica de barrio que sabe el sabor que tiene que tener la comida de casa”

“La vamos a echar mucho de menos, la Flor para mí es una hermana que gané en este reto, en este programa”, aseveró Rodrigo Herrera.

Asimismo, la actriz Tutu Vidaurre agregó que: “Todos acá perdemos demasiado con la salida de la Flor, porque es un ser humano maravilloso, no tiene punto de comparación”.

Su colega Felipe Ríos dijo “me da pena dedicarle palabras a la Flor, porque me gustaría que estuviera siempre hasta el final”