Durante la noche del pasado sábado el canal nacional La Red emitió el documental político La Batalla de Chile, el cual narra una serie de eventos ocurridos entre 1972 y septiembre de 1973, dirigido por el cineasta chileno Patricio Guzmán.

No obstante, tras la exhibición de dicha producción, comenzó a circular por redes sociales un rumor que Carozzi, habría dejado de auspiaciar al canal. Luego de esto, a través de la cuenta oficial de Twitter, La Red supuestamente habría confirmado el hecho.

Esta aseveración es completamente falsa y no entendemos su objetivo. No hemos retirado la publicidad de La Red por emitir “La Batalla de Chile”. Por respeto a nuestros consumidores y a su forma de pensar no auspiciamos programas con contenido político.

— Carozzi Me encanta (@carozzimencanta) September 12, 2021