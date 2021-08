La presentadora peruana radicada en México, Laura Bozzo (68), tendrá que ir a la cárcel luego que un juez mexicano dictara su prisión preventiva por un presunto delito tributario.

La conductora del programa de resolución de conflictos Laura habría vendido un inmueble que había sido embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del país azteca. Con este, consignó el El Universal, se garantizaba el pago de una deuda de más de 13,7 millones de pesos mexicanos (unos 533 millones de pesos chilenos).

Fue la Fiscalía General de la República el organismo que solicitó la medida cautelar. Bozzo tendrá que ingresar al Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Laura Bozzo: Una serie de polémicas

Bozzo, que también tiene la nacionalidad italiana y mexicana, vive una vida en la que los escándalos están a la orden del día.

Su programa, que fue variando de nombre y cadenas entre Laura, Laura en América, Laura de todos y Laura sin censura, se caracteriza por su particular estilo de conducción.



“¡Que pase el desgraciado!”, es una de las frases más icónicas que deja. La dijo mientras presentaba a uno de los involucrados en un lío entre una pareja.

En 2002, según consignó El País, fue detenida por sus vínculos con Alberto Fujimori.

En 2015, cuando se radicó en México y trabajaba para Televisa, su programa fue denunciado por una diputada porque consideró que estaba “lleno de amarillismo, incitación a la violencia” y “acciones humillantes y denigrantes” para sus participantes. Incluso, acusó que el espacio violaba los derechos infantiles. El Gobierno local, en ese minuto, analizó la idea de expulsarla del país. El programa, en tanto, se dio por finalizado.

“Salen con que me cancelaron mi programa de Televisa. La otra versión era que me habían ‘botado’ de Televisa cuando estaba de viaje, y yo no sé por qué tanta mentira alrededor mío. Esto es totalmente falso, a mí nadie me ha sacado, cancelado el proyecto ni nada por el estilo. Yo he cambiado de formato y presentado formatos diferentes, quien ha hablado de este tema ni siquiera lo conoce ni lo que he presentado”, dijo más tarde Bozzo a los medios, negando relación con la denuncia.