El animador Mario Kreutzberger (80), también conocido como Don Francisco, se refirió este jueves a la dudas de La Red sobre los dineros de la Teletón, luego que la señal privada incluso pusiera en duda su participación en la cruzada solidaria. “Tiene pleno derecho a restarse”, dijo.

Don Francisco es el rostro principal del evento, que reúne -al menos hasta su última versión- a todas los rostros de las señales agrupadas en la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que incluye a Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, La Red, TV+ y Telecanal.

En conversación con Culto de La Tercera, al ser consultado por la situación de La Red, dijo que “eso no me lo tienen que preguntar a mí, porque nosotros lo de los canales de TV lo hacemos a través de Anatel y eso es absolutamente voluntario”.

Agregó que “es Anatel la que es socio principal de la Teletón. No estoy enterado ni nunca he estado enterado de eso. Tiene pleno derecho (La Red) a restarse, ha sido siempre voluntario, es una red voluntaria”.

Recordemos que desde el canal dirigido por Víctor Gutiérrez, polémico experiodista de espectáculos, fuentes dijeron a BioBioChile que “cualquier participación en futuras jornadas de este tipo, tendrán que ver con la claridad y transparencia en los ejercicios contables que se hayan realizado (en Teletón); especialmente en los últimos años”.

En Vamos Chilenos, instancia televisiva en que participó la Teletón en un evento que buscaba ir en ayuda de los adultos mayores en medio de la pandemia de covid-19, la fundación ya entregó el balance en marzo pasado.

Tras el anuncio, la entonces directora ejecutiva de Teletón, Javiera de La Cerda, hizo pública su renuncia indeclinable.

El hecho se produjo el jueves de esta semana a poco más de 4 meses de la asunción de De la Cerda en reemplazo de Ximena Casarejos, colaboradora histórica de la institución durante casi 43 años (actual vicepresidenta del directorio).

Desde Teletón, agradecieron la labor de la periodista y al mismo tiempo confirmaron el nombre de su reemplazo interino, el actual director de Marketing de la organización.

“(Benjamín Díaz) liderará la coordinación de la fundación rumbo al hito de fin de año y las acciones del día a día, vinculándose en todo lo necesario con las respectivas áreas de la institución”, señalaron en una circular interna a la que BioBioChile tuvo acceso.

Al respecto, Don Francisco comentó al medio que “ella dejó esto por razones personales, así que tampoco puedo opinar, no es lo que a mí me corresponde: yo no la contrato, no sé cuándo renuncia, eso tiene que ver con el presidente de la fundación.