Una polémica ha surgido en los últimos días en torno a la bullada primera final de Masterchef (2013), que coronó a Daniela Castro como gran ganadora. En ese momento, quien terminó segundo fue Ignacio Román, uno de los concursantes más queridos por la audiencia.

Recientemente, luego que uno de los jurados, Yan Yvin, realizara declaraciones sobre aquel capítulo, Román tomó la palabra y expresó algunas situaciones sobre aquella final al programa Me Late.

“Pero eso pasó hace tanto tiempo”, comenzó. “Es como que yo ahora contara de que en la final a ella le arreglaron el postre y a mí no. Y que yo terminé de cocinar 25 minutos antes, y el programa estaba editado”, sentenció.

Román añadió además que “que un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire”.

“Todo eso sabía yo antes de ganarme delante del podio. Yo sabía quién ganaba. De hecho, estaba en mi casa llorando viendo cómo estaba editado el programa. Son tantas las aventuras”, cerró.

Ante esto, Castro indicó al mismo programa que estaba en desacuerdo con lo que habían expresado el chef francés y su antiguo compañero de grabaciones.

“Es raro que Yann diga eso ahora cuando siempre dijo que demostré ser la mejor, debe ser porque no quiere echarse a gente encima y quedar bien, lamentablemente así es mucha gente de la televisión”, indicó sobre Yvin.

De la misma forma habló sobre Román: “Sólo puedo decir que hay muchas cosas que yo no he contado y no contaré, el tiempo dirá siempre la verdad, yo no voy a decir cosas para que me quieran o no”.

Asimismo, sobre la polémica del postre sostuvo que el plato de el joven era “un tuttifruti bonito”, mientras que el suyo era “un mousse de chocolate con gel de menta, entonces no se de qué arreglo pudo haber habido si ya estaba cocinado, pero por favor no más con eso”.