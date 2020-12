18 diciembre, 2020 | Publicado a las 15:14

18 diciembre, 2020 | Publicado a las 15:14

Amaro Gómez-Pablos recordó dramática experiencia buceando en la Esmeralda: casi pierde la vida

Amaro Gómez-Pablos visitó el programa Sigamos de Largo, en donde compartió una dramática experiencia que vivió hace unos años, mientras buceaba en la Esmeralda: casi no vuelve a la superficie.

El periodista y conductor de Bienvenidos comenzó contando que la idea era utilizar una máscara que le permitiera ir relatando, a medida que fuera recorriendo a unos 50 metros de profundidad.

“Era bastante épico todo el cuento de poder reseñar qué hacer con la Esmeralda, porque hasta el día de hoy no hemos resuelto esa pregunta. La dejamos ahí que se vaya deteriorando con el tiempo o la rescatamos como la han rescatado otros y la convierten en un museo”, aseguró el español.

Y si bien para cualquiera podría ser una experiencia que generara temor, para el comunicador no era así, ya que contó que no era la primera vez que buceaba. Eso, sumado a que lo acompañaba un equipo de especialistas, lo hizo confiar aún más. Pero todo pudo tener un trágico desenlace.

“Vas hundiéndote, sumergiéndote. Es sobrecogedora la experiencia, es un privilegio, pero también hay que recordar que es una tumba dolorosa, porque hay que recordar todo el griterío de esos niños que estaban en el buque escuela”, afirmó Amaro.

Pero luego empezaría el problema. “De repente siento que escasea el aire. Yo estaba con un sistema que es casi como una juca, es como una manguera de la cual van nutriendo aire. Y voy sintiendo que escasea”, indicó Gómez-Pablos, ante el asombro de Maly Jorquiera y Sergio Lagos, quienes seguían atentos la historia.

“En un momento ya me entrego. Me da una profunda melancolía, me da mucha pena”, prosiguió su relato. “Digo aquí la palmo. Aquí me voy"”, contó, resignándose a perder la vida.

“Me entregué”

¿Por qué no pidió ayuda? Él lo explicó. “Tenía un sistema de citófonos, donde yo me podía comunicar con la superficie. Pero si yo exhalaba algo más de palabras diciendo me falta oxígeno, tenía 15 o 20 segundos menos de vida“, manifestó, momento en que repentinamente se le vino a la mente sus dos hijos.

“Me embarga esta pena donde me pongo a pensar en Alonso y en Julieta, mis hijos, y me da pena porque me digo que ganas de tener más vida con ellos, que ganas de poder estar más con ellos, más tiempo. Y de esa pena, porque ya no estoy ofuscado, ya estoy entregado, estoy con una paz donde siento que me viene la muerte”, agregó el profesional.

“Miro para arriba y pienso qué muerte quiero: ¿aquí abajo o esa muerte desesperada de estar pataleando absurdamente, al final tratando de llegar a la superficie a sabiendas de que no llego jamás?”, finalizó el periodista, quien finalmente pudo zafar de la muerte.

