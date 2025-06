A través de sus redes sociales, la deportista chilena Natalia Duco reveló el nuevo método que delincuentes usaron para robarle, lo que sería algo reiterativo cerca de los colegios.

El pasado viernes 23 de mayo, mediante sus stories de Instagram, la destacada deportista nacional reveló que el asalto ocurrió cuando regresaba a su auto tras dejar a su hijo en el establecimiento, por lo que de inmediato dio cuenta de la situación en sus redes.

“Si les llega un mensaje raro… que sea un poco sospechoso, no hagan caso, porque no soy yo, porque me acaban de robar todo”, dijo en un inicio, indicando que se encontraba en camino a poner una denuncia.

Natalia Duco advierte sobre nuevo método de robo

“Estoy saliendo de la PDI. Lo que hacen ahora… es que cuando tú cierras el auto para ir a dejar a tu hijo, como que te copian el click (de la llave), entonces te bloquean, entran y abren y sacan”, sostuvo.

Junto a lo anterior, detalló: “Lo hacen afuera de los colegios porque, como todos nos subimos y nos bajamos del auto, nadie se da cuenta”.

“Lo están haciendo mucho, para que todos estén atentos (…) tienen miles de denuncias iguales a la mía”, expresó.

Según sostuvo la exparticipante de MasterChef, la pérdida fue considerable, ya que el valor de los objetos robados: computador, iPad y audífonos de la marca Apple, alcanzan los 6 millones de pesos.