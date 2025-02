Este jueves se informó sobre la muerte del actor Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y la mascota de ambos. Sus cuerpos fueron hallados en su residencia de Nuevo Mexico.

De acuerdo a una declaración jurada, expuesta por The New York Times, junto al cuerpo de la mujer fue encontrado un frasco de medicamentos de receta médica abierta, además de píldoras que estaban esparcidas.

Arakawa fue divisada en el baño de la propiedad, mientras que Hackman estaba en el vestíbulo, metros alejado de ella.

Por ahora, la oficina del sheriff declara que no hay pistas que sugieran la existencia de un acto criminal, aunque las indagatorias siguen en curso.

No obstante, en un comunicado el investigador Roy Arndt sugirió que el proceso debe ser aún más extenso.

