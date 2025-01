Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

¡Atención amantes de la música de los 90\'s e inicios del 2000! Si te quedaste sin entradas para la Fiesta Grado 3 que se realizará este 11 de enero en el Parque Ciudad Empresarial en Santiago, no te preocupes, porque aún puedes ser parte del evento. A*Teens, Fulanito, 666, Kudai, 2 Unlimited, Proyecto UNO, Supernova, Glup y más artistas estarán presentes en esta nostálgica fiesta. Para ganar una de las tres entradas disponibles, solo debes comentar en la nota del concurso en la Comunidad Bio Bio y conseguir la mayor cantidad de "Me Gusta". Recuerda que solo se considerarán los comentarios dentro de la noticia y no en las redes sociales. ¡No te quedes fuera de este espectacular evento!