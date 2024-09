La modelo argentina y figura de televisión, Sandy Boquita, reveló en sus redes sociales que finalmente, después de 10 años, el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, se disculpó con ella por el acoso sexual que ejerció en su contra durante un show municipal.

A través de un video cargado a su cuenta de Instagram, la trasandina relató que recibió el mensaje del edil, sin embargo, afirmó que llegó “tarde”.

“Es un grandioso día para mí y para la gente que me apoyó también, porque por fin el alcalde Pedro Pablo Muñoz, se dignó a disculparse, lamentablemente no a tiempo“, aseguró la modelo.

A lo que sumó: “Y no es como me hubiese gustado que sea, de forma desinteresada, porque claramente se está disculpando porque postuló a la reelección“.

Sobre lo mismo, Sandy Boquita reveló que las disculpas del Alcalde se dieron en el contexto de un programa de televisión de Mega, el que lo obligó a hablar del tema “por la exposición mediática”, agregó.

“A mí me dio mucha rabia todo esto (…) cuando corté me puse a llorar. Por mi parte cierro un capítulo, le acepté las disculpas”, admitió la modelo.

A ello sumó agradecimientos para su familia, amigos y todos quienes la apoyaron desde el hecho, momento en que aprovechó de enviar un consejo a sus detractores: “A quienes no me creyeron, aprendan a creerle a una mujer cuando está diciendo que le pasó algo, de estas cosas se puede aprender”.

El acoso sexual del Alcalde de Colbún a Sandy Boquita

Pese a que el hecho ocurrió en 2014, fue recién en marzo de este año que la modelo consiguió un video que corroboraba su versión sobre el acoso, mismo material que utilizó para interponer una demanda contra Pedro Pablo Muñoz.

En ese entonces, la modelo dio a conocer las imágenes en el matinal de CHV, Contigo en la mañana, donde se ve al Alcalde Colbún tomandola por la cintura y atrayendola a su cuerpo, mientras ella se niega.

Pese a ello, continúa el show al mismo tiempo que le sostiene las manos en alto para que deje de tocarle el trasero, hasta que en un momento pide hablar con el micrófono: “Yo le digo ‘no me agarre los glúteos’ y el, dale, yo le subo las manos para que no me agarre nada. ¡No Alcalde, no me agarre!, ¡Así no!”.

Tras ello, Pedro Pablo Muñoz procede a alzarla tomándola por la cintura, dejando la ropa interior de Sandy Boquita a la vista, todo esto evidentemente sin consentimiento de la modelo.