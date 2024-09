Camila Power, exconcursante de Gran Hermano, generó controversia al reaccionar molesta durante una entrevista cuando le preguntaron si buscaba ser la nueva Cony Capelli. A pesar de las explicaciones del periodista, Power mantuvo su postura, indicando que se sintió auténtica en el programa y que no intentó imitar a nadie. Su actitud despertó críticas entre los seguidores del reality, quienes la tildaron de "pesada" y "desagradable", cuestionando su falta de humildad y su manera de responder.

Tras ser eliminada del reality Gran Hermano, Camila Power ha pasado por varias entrevistas para hablar de su paso por el programa, sin embargo, en una de estas la exjugadora tuvo una particular reacción ante una pregunta sobre Cony Capelli, primera ganadora del formato en Chile.

La actriz conversaba con el periodista Max Araya Aros, cuando este le consultó sobre las comparaciones entre ambas: “¿Consideras que quisiste ser la nueva Cony Capelli?”, preguntó el joven bajo la mirada de Power.

“¡Y dale!”, exclamó la excompetidora evidentemente molesta e incómoda. “Así lo decía la gente”, le aclaró Araya, pero la ex Gran Hermano no dio su brazo a torcer.

“La gente, yo, pero la gente”, dijo con sarcasmo la actriz, dando a entender que aquella opinión era del periodista y no de los televidentes.

“No, no”, le insistió el comunicador intentando explicarse, sin embargo, Camila Power lo interrumpió y le dijo con un volumen de voz más alto: “¡Está bien, está bien! Ya estoy acostumbrada”.

Y aunque el periodista le admitió que fue sincero durante el diálogo, Camila Power no pudo ocultar su incredulidad.

“Yo no creo que seas la nueva Cony Capelli, te pregunto a ti”, le aclaró el comunicador, a lo que la actriz le contestó: “(No), en lo absoluto, igual me honra que en el fondo encuentren ciertos parecidos, pero yo soy yo y fui yo de manera absolutamente auténtica, cosa que me jugó en contra un montón”.

“Si hubiese querido hacer a alguien o algún personaje, lo hubiese hecho bastante mejor, (porque) estudie para ello y no lo hice”, concluyó.

Sin embargo, su reacción y actitud no cayeron nada bien en los seguidores del reality, quienes la criticaron.

“Que mina más pesada”; “Me carga, tan petulante, humildad mijita”; “por qué es tan agresiva con los que la entrevistan y con Michaux y con todos”; “¿Que piensa que el Max le tiene mala? está trabajando, porque piensa que la está atacando, su pega es entrevistar y hacer preguntas que la gente a lo mejor si le haría a ella“, son solo algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos junto al video.

Buta que es desagradable Camila Power, es peor afuera que adentro. Se nota que la personalidad de mierda que tenía la estaba intentando ocultar y solo vimos la mitad.#GranHermanoChile #GranHermamoCHV #GranHermanoCHV #GranHermano https://t.co/n5GIK41LuG — GH Chile 2024 (@Mr_Anticorrupto) September 6, 2024

Camila Power es completamente desagradable, en el más amplio sentido de la palabra. Desde sus gestos, su forma de hablar, de moverse, sus respuestas 😐 Y bastante comprarla con Cony Capelli, porque no le llega ni al dedo meñique del pie!#GranHermanoCHV #GranHermanoChile https://t.co/whUVHHTnJk — Mauricio Veliz 🇦🇷 (@Mauricioavc88) September 6, 2024