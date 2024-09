El reconocido actor y dramaturgo chileno, Eduardo Barril, reveló en una reciente entrevista su deseo frustrado de ser sacerdote debido a un intento de abuso que sufrió durante su infancia. El artista, conocido por su papel de Braulio Canales en "El circo de las Montini", compartió que a los 10 u 11 años pretendía ser cura, pero se alejó de ese camino al presenciar situaciones desagradables en la iglesia. Barril confesó que fue víctima de un intento de abuso durante su preparación para el sacerdocio, lo que lo llevó a abandonar ese sueño a los 15 años. A pesar de este doloroso episodio, el actor destacó que no se debe juzgar a toda la institución por la conducta de un individuo y reconoció la existencia de personas "magníficas" en la iglesia.

El recordado actor y dramaturgo nacional, Eduardo Barril, se sinceró en una reciente entrevista, donde ahondó en su sueño sin cumplir de convertirse en cura y en cómo dejó su objetivo debido a un intento de abuso durante su infancia.

El artista detrás de Braulio Canales, de El circo de las Montini, relató que todo ocurrió cuando tenía alrededor de 10 u 11 años: “Quería ser cura y no fui cura, es verdad, porque no me gustaron cosas que pasaban en la iglesia”, contó en “Todo va a estar bien“.

“Yo creo que esas cosas han sucedido siempre, algunas veces se publicitan más que otras y me alejé (…) estamos hablando de los años 40 y 50. Imagínate los abusos que pudo haber en la edad media”, detalló.

Ante la consulta de cómo se enteró de que ocurrían abusos en la iglesia, Eduardo Barril admitió: “A mí”, dando a entender que a él lo intentaron abusar.

Sumado a ello, contó que se dio durante su proceso de preparación para ser sacerdote a manos de un cura. “Salí arrancando”, contó.

Respecto a qué edad habría ocurrido el intento de abuso, Barril detalló: “Debo haber tenido unos once años, si porque era sentable en las rodillas, claro, unos diez años”.

Pese al intento de abuso en su contra, el actor hizo la distinción con la institución: “Uno no puede por una cosa ensuciar a todo, aquí está ese mal elemento que fue castigado después, pasados los años, pero hay elementos magníficos en la iglesia”, rescató.

Eduardo Barril también contó que su padre se enteró tiempo después del hecho, pues había decidido no hacer mención al respecto: “Me vio cara llorando y preguntó (…) y al hechor lo trasladaron de ciudad“, dijo.

A su vez, contó que dejó sus estudios para convertirse en sacerdote años después, alrededor de los 15, debido a un “cúmulo de cosas”.