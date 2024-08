Arturo Longton se sinceró y habló sobre cómo enfrentó el fin de su matrimonio tras 12 años junto a Daphne Bunney luego de un fugaz amorío con Shirley Arica en “Tierra Brava“.

En el programa Hay que decirlo, el exchico reality le preguntó a la tarotista Vanessa Daroch si alguna vez volvería con el amor de su vida.

“Nunca cambies por otra persona, Arturo, siempre sé tu porque esa es la magia“, le mencionó Daroch, ante lo cual Longton abordó su proceso de recuperación luego del fin de su relación.

“He sido tan yo, que dejé la cag… en un reality. O sea, si tuviera la capacidad de controlarme y hacer las cosas correctamente o poder devolver el tiempo, haría las cosas de diferente forma, pero por ser yo la cag… siempre”, comenzó señalando.

“Porque en el fondo como que soy en todos lados igual. Si ahora es como si estuviera en la casa conversando, me acuerdo (de estar en un estudio) cuando me hablan por el sono nomás“, agregó.

Tras ser consultado sobre si se estaba arrepentido, Arturo admitió: “Si, lógico, lo he dicho un millón de veces”.

Posteriormente, le preguntaron si actualmente es feliz. “Yo creo que no. Sí estoy muy contento acá con ustedes y la felicidad no es un estado emocional del momento, es algo interno. Me hace falta perdonarme yo creo, por todas las cag… que me mandé“, reconoció.

“¿Te sigues sintiendo culpable?“, le mencionó Díaz. “Sí, obvio“, confidenció Longton.

“Cuando tú haces algo malo y se lo haces a la persona que más haz querido en la vida, uno no se perdona de un día para otro. Es como una cicatriz que va a estar siempre. Y es obvio que vas a sentir crisis de angustia, vas a tener dolor porque es obvio, es normal“, puntualizó.

“Pero estoy mucho mejor. Hace tres meses estaba tirado en la cama. Estoy acá, por lo menos ya puedo venir y empezar a rehacer mi vida. Estuve tres meses acostado, estuve horrible”, sostuvo.