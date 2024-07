Hace algunos días Canal 13 anunció al panel que acompañará a los animadores Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez en su nuevo programa de farándula, ¡Hay que decirlo! En la ocasión uno de los nombres que destacó fue el del ex chico reality Arturo Longton.

El anuncio fue una sorpresa, puesto que hace un mes el personaje de televisión reveló en sus redes sociales que dejaría Chile para irse a vivir a Brasil.

Ahora, en medio de la promoción del nuevo programa farandulero, Arturo Longton volvió a hablar de su salida de la primera edición de Gran Hermano, donde formaba parte del panel que noche a noche debatía sobre lo ocurrido en el encierro.

Pero de acuerdo al viñamarino, su paso por el programa no fue lo que parecía: “El año pasado fui panelista de otro programa, de un reality (Gran Hermano), y si bien el equipo fue un 7, no lo pasé bien, no fluyó, me sentía como atrapado y cuando tenía que hablar, como que no era yo“, confesó.

No obstante, sus palabras no terminaron ahí, pues lo comparó con el trabajo que tendrá en ¡Hay que decirlo!: “En cambio aquí todo es distinto. Haciendo una analogía, es como pasar de un Fiat 600 a un Ferrari”, aseguró.

Cabe mencionar que Arturo Longton dejó el panel de Gran Hermano, donde compartía opiniones con Francisca García Huidobro, Nicolás Quesille y Michael Roldán, antes de que la edición culminara para integrarse al reality de Canal 13, “Tierra Brava”.