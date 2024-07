La jornada de este jueves, Federico Sánchez hizo uso de sus redes sociales para compartir un video donde se disculpó públicamente con Sebastián Ortiz, joven de 15 años que lo entrevistó recientemente y cuyo registro del momento se viralizó.

La entrevista se masificó en redes debido lo incómodo que fue el intercambio, puesto que el arquitecto interrumpía muy seguido a Ortiz y denostaba sus preguntas, las que calificó de “malas, fomes, básicas y pencas”.

“Todos tenemos malos días, todos cometemos errores y yo no soy la excepción. Este video es para pedirle disculpas a Sebastián; para pedirle disculpas públicas porque efectivamente me equivoqué“, sostuvo Sánchez en su declaración.

Federico Sánchez le pide disculpas públicas a joven entrevistador

“Fui un pesado y no corresponde. También es para pedir disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados, porque de verdad, efectivamente, me equivoqué“, continuó Federico.

Las palabras del arquitecto aparecen luego de que el joven creador de contenido se refiriera también al tema tras la entrevista viral.

“Al principio me lo tomé a juego y le seguí el juego (…) pero lamentablemente no se pudo llegar a lo que yo quise“, manifestó Sebastián.

“Al final, cuando se ve que me quita el micrófono -que yo corté esa parte-, ahí sí me sentí pasado a llevar porque no le tomó el peso a mi entrevista, no le tomó la importancia que yo estaba esperando”, agregó el joven.

Ortiz, en tal declaración, aseguró también que no pensaba volver a realizar una colaboración ni “nada por el estilo” con Federico Sánchez.