Con su canción “La última vez”, el artista español Enrique Ramil se convirtió en el mejor intérprete de la competencia musical del Festival de Viña 2024 en febrero recién pasado.

El cantante regresó hace algunos días al país en medio de su Tour Íntimo, donde tuvo mordaces declaraciones sobre el popular concurso de música europeo, Eurovisión, el que comparó con el certamen chileno.

“En España el único titular que hubo fue ‘el español que gana Viña y de paso critica Eurovisión’, y yo digo qué criticar si lo que digo son hechos“, afirmó en ADN.

A lo que añadió: “Me dijeron en Viña ‘a ver si algún día hacemos un festival a la altura de Eurovisión’ y dije ‘Perdón, ¿Un Eurovisión que caben seis personas en el escenario y la música está grabada?’“.

“Hace mucho que Viña está por encima”, afirmó. A lo que agregó: “Banda en vivo, yo tenía como 15 o 20 bailarines en mi canción. Se hacen cargo de todo”.

“El artista que va a Eurovisión se paga su vestuario, su coreografía y todo, o sea, les dan viáticos y ya”, reveló el ganador del Festival de Viña.

Pero sus halagos para el certamen nacional no se detuvieron ahí: “Yo creo que no hay otro festival ahora mismo (que se compare)”, añadió. No obstante, Enrique Ramil reparó en qué la principal diferencia entre ambas competencias yace en el marketing de este.