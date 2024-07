Sebastián Ortiz, un joven de 15 años que se dedica a crear contenido sobre autos en redes sociales, hace algunos días se hizo conocido luego de realizar una entrevista a Federico Sánchez en un evento automovilístico.

El registro se viralizó por lo incómodo que fue el intercambio, puesto que el arquitecto lo interrumpía recurrentemente y denostaba sus preguntas, las que calificó de “malas, fomes, básicas y pencas”.

Pese a que tras la polémica el rostro de City Tour no se ha referido de manera pública al tema, el joven reveló en una reciente entrevista con CHV que este se contactó con él a través de Instagram, dejando entrever que se habría intentado disculpar y ofrecerle una nueva colaboración.

“Al principio me lo tomé a juego y le seguí el juego (…) pero lamentablemente no se pudo llegar a lo que yo quise”, comenzó diciendo sobre el trasfondo de la entrevista.

Sin embargo, Sebastián admitió que no pudo ocultar su incomodidad cuando Sánchez le quito el micrófono para que otra persona le hiciera las preguntas. Tras la explosión de la polémica, el creador de contenido reveló que el arquitecto lo contactó a través de Instagram.

“Pero yo ya la experiencia la dejo como marcada, y no estoy pensando en volver a hablar, ni hacer una colaboración ni nada por el estilo con él”, confesó.

A lo que sumó: “Al final, cuando se ve que me quita el micrófono -que yo corte esa parte-, ahí si me sentí pasado a llevar porque no le tomó el peso a mi entrevista, no le tomó la importancia que yo estaba esperando“.

Respecto a la llamada posterior a la polémica, donde Federico Sánchez le ofrece hacer una colaboración, Sebastián Ortiz, admitió que no le gustaría volver a hacer una entrevista con él, concluyó.